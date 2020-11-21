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Spor Arena
Haber Giriş: 21.11.2020 - 12:32 | Son Güncelleme:

Bursaspor Adanaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Bursaspor Adanaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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TFF 1. Lig 10. haftasında üst sıralara çıkmak isteyen Bursaspor ile Adanaspor, bugün Bursa'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde spor severler mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Bursaspor Adanaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçın hakemi Serkan Tokat... Bu sezon evindeki son 2 maçını kazanan Bursaspor, 11 puanla 11. sırada bulunuyor. Son 4 deplasmanında sadece bir mağlubiyet alan Adanaspor ise 12 puan ile 10. sırada yer alıyor.

Bursaspor Adanaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Bursaspor Adanaspor maçı saat 16:00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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