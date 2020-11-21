Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçın hakemi Serkan Tokat... Bu sezon evindeki son 2 maçını kazanan Bursaspor, 11 puanla 11. sırada bulunuyor. Son 4 deplasmanında sadece bir mağlubiyet alan Adanaspor ise 12 puan ile 10. sırada yer alıyor.

Bursaspor Adanaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Bursaspor Adanaspor maçı saat 16:00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.