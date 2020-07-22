Süper Lig yolunda sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak olan Bursaspor evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. TFF 1'inci Lig Play-Off yarı finalinin ilk randevusunda iki güçlü ekibi karşı karşıya getirecek mücadele, yarın saat 21.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak. Zorlu randevuda İstanbul bölgesi hakemlerinden Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkava'nın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz.

AVANTAJ KOVALAYACAKLAR

Bursaspor ile Adana Demirspor'un dışında bir diğer Play-Off randevusunda Fatih Karagümrük, İstanbul'da Akhisarspor'u ağırlayacak. Çift maç usulü oynanacak eşleşmelerde, rakibine üstünlük kuran iki ekip finalde tarafsız sahada kozlarını paylaşacak. Bursaspor-Adana Demirspor mücadelesinin rövanşı, 26 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de Adana'da oynanacak. Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçının rövanşı da, aynı gün ve saatte Manisa'da yapılacak.

Bursaspor Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Bursaspor Adana Demirspor maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İSTİKRARSIZ SEZON

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Bursaspor, istikrarsız geçen normal sezonu 6'ncı sırada tamamlayarak Play-Offt'a oynama hakkı kazandı. Sezon devam ederken iki kez teknik adam değişikliğine giden Bursa ekibi, son 2 haftada kaybettiği 5 puanın ardından sıralamada geriledi. 3 puanı silinen Bursa temsilcisi, çıktığı 34 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Bu süreçte rakip ağları 49 kez havalandıran Bursaspor, kalesinde 41 gol gördü.

LİGİN EN ÇOK GOL ATANI ADANA DEMİR

Ligin 31'inci haftasında ikinci sıraya yükselen Adana Demirspor ise sonraki hafta evinde Altay ile 2-2 berabere kalınca koltuğu Süper Lige çıkan BB Erzurumspor'a kaptırdı. Bu puan kaybı aynı zamanda Adana ekibinin, ligdeki son 7 maçındaki tek puan kaybı olurken geride kalan 6 maçtan ise galip ayrıldılar. Adana temsilcisi de sezon boyunca iki kez teknik adam değişikliğine gitti. Demirspor, Erzurum ekibinin bir puan gerisinde kalınca, Play-Off'a üçüncü sıradan dahil oldu. Adana Demirspor, 34 maçta 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 71 golle ligin en golcü takımı olan Adana ekibi, kalesinde 43 gol gördü.

50'NCİ RANDEVU

İki ekip, yarınki mücadele ile 50'nci kez resmi maçlarda karşı karşıya gelecek. Lig ve kupa maçları dahil daha önce oynanan 49 randevuda Bursaspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Yeşil beyazlılar 24 mücadeleden galibiyetle ayrılırken, Adana ekibi 14 maçta kazandı, geride kalan 11 randevu ise eşitlikle sona erdi. Bu sezon ligde oynanan her iki mücadeleyi de ev sahipleri kazandı. Bursa'da Bursaspor 2-1, Adana'da ise Adana Demirspor sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

BURSASPOR EVİNDE ETKİLİ

Zorlu randevu öncesinde Bursaspor, iç saha performansıyla öne çıkıyor. Bursa temsilcisi sahasındaki 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 35 puan toplarken; Süper Lige yükselen Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından en iyi iç saha performansına imza atan ekip oldu. Sahasında oynadığı son 7 maçı da kaybetmeyen Bursaspor'un Adana Demirspor'a karşı evinde ezici bir üstünlüğü var. İki takım arasında Bursa'da oynanan 24 maçın 18'ini Bursaspor kazandı. 5 maç berabere biterken Adana Demirspor sadece bir galibiyet elde edebildi.

SON GALİBİYET 47 YIL ÖNCE

Adana Demirspor, Bursa deplasmanlarında dilediği sonuca ulaşamazken, son galibiyetini ise 47 yıl önce elde etti. 23 Aralık 1973'te oynanan -o zamanki adıyla 1inci Lig- Süper Lig maçını konuk ekip 2-1 kazandı. Sonraki 18 maçta ise Adana ekibi, Bursa'da galibiyet yüzü göremedi. Ancak bu sezon Adana Demirspor en iyi deplasman grafiğine sahip takım konumunda. Deplasmandaki 17 maçında 29 puan toplayan Adana temsilcisi, bu alanda zirvede yer aldı. Son 5 maçtır deplasmanda kaybetmeyen Adana Demirspor, bu mücadelelerin de 4'ünü kazanmasını bildi.

KALKAVANIN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Zorlu randevuda görev alacak Mete Kalkavan, daha önce her iki ekibin de birçok mücadelesinde düdük çaldı. Kalkavan, Bursasporun 22 maçını yönetirken; yeşil beyazlılar bu maçlarda 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Bursaspor'a ve rakibine de birer kez kırmızı kart çıktı. Kalkavan, Adana Demirspor'un ise 10 maçını yönetti. Akdeniz ekibi bu maçlarda 4'er galibiyet ve beraberlik aldı, 2 kez mağlup oldu. Kalkavan, bu karşılaşmalarda Adana Demirspor'un rakibi için bir kez kırmızı karta başvurdu.

Süper Lig hedefine kilitlenen Bursaspor'a 2 milyon liralık prim vaadi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, TFF 1. Lig'deki son 3 maçında 9 puan toplayarak Süper Lig'e yükselme iddiasını sürdüren Bursaspor'un bu hedefe ulaşması halinde 2 milyon liralık prim vaadinde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TFF 1. Lig'deki son 3 maçında 9 puan toplayarak Süper Lig'e yükselme iddiasını sürdüren Bursaspor'un bu hedefe ulaşması halinde 2 milyon liralık prim vaadinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki antrenmanı izleyen Aktaş, yeşil-beyazlıların performansını değerlendirdi.

Tüm şehrin Bursaspor'un yanında olduğunu, takımın üst lige çıkmayı hak ettiğini vurgulayan Aktaş, "Bursaspor'un kalan son 2 maçı kazanacağına, diğer maçların da Bursaspor yararına sonuçlanacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Aktaş, kulüp yönetiminin, futbolcuların, şehrin, taraftarın bir çabası ve gayreti olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde spor kulüplerinin de ekonomik anlamda olumsuz etkilendiğini hatırlatan Aktaş, şöyle devam etti:

"Burası Bursaspor. Bursaspor'da kimsenin alacağı kalmaz. İnşallah bizler de kalan maçlarla alakalı prim sürecine destek vereceğiz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kısa bir süre önce bir rakam (1 milyon lira) açıkladı. Onun üzerine şampiyonluk halinde 2 milyon lira da biz ekleyelim. Bu rakam giderek artacaktır. Siz yeter ki o hedefe ulaşın. Bütün iş adamlarından, kurum ve kuruluşlardan şampiyonluk primi için destek bekliyoruz."

Kulüp başkanı Mesut Mestan da Aktaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İnşallah hedefe ulaşarak hem şehrimizi hem de bize güvenenleri mahcup etmeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Teknik direktör İrfan Buz ise şunları kaydetti:

"Birbirimize söz verdik. Kolay bir süreç değil ama Bursaspor'a yakışır şekilde bir mücadeleye girdik. Allah'ın izniyle bu süreci biz belirlemek istiyoruz. Hep birlikte buradan çıkacağımıza inanıyorum. Elimizden geleni layıkıyla yapmaya çalışıyoruz, bunun da sözünü veriyoruz."

Bursaspor yarı finalde rakibini eleyip çifte bayram yaşamak istiyor

TFF 1. Lig play-off etabı yarı final ilk maçında Adana Demirspor'u konuk edecek Bursaspor'un kulüp başkanı Mestan, Süper Lig'e çıkarak çifte bayram yaşayacaklarına inandıklarını söyledi.

TFF 1. Lig play-off etabı yarı final ilk maçında Adana Demirspor'u konuk edecek Bursaspor'un kulüp başkanı Mesut Mestan, Süper Lig'e çıkarak çifte bayram yaşayacaklarına inandıklarını söyledi.

Yarı finalin ilk ayağında yarın Adana Demirspor'la karşılaşacak yeşil-beyazlılar, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda son antrenmanını tamamladı.

Basına ve taraftarlara açık antrenmanda ısınma koşularının ardından 5'e 2 ve şut çalışması yapan yeşil timsahlar, çalışmayı izlemeye gelen yaklaşık 3 bin taraftarından moral depoladı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan başkan Mestan, hedeflerinin yeniden Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi. Çifte bayram yaşamak istediklerini vurgulayan Mestan, "Aslında hedefimiz ilk ikiden çıkabilmekti. Çok şanssız maçlar kaybettik. Bu lig enteresan bir lig. Puan silme cezası alan takımdan 3 takımın da küme düşeceğini söylemişlerdi. İkisi küme düştü. Biz ise şu an çok şükür Süper Lig'e oynuyoruz. Yarın zor bir rakibe karşı oynuyoruz. Onlar da güçlü biz de şampiyon olmuş bir camiayız. Süper Lig'e çıkarak çifte bayram yaşayacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan antrenmanı saha kenarından izledi. Aktaş ve Salman, teknik direktör İrfan Buz ile bir süre sohbet etti.