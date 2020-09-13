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Spor Arena
Haber Giriş: 13.09.2020 - 11:02 | Son Güncelleme:

Bursaspor Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Bursaspor Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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Bursaspor ve Adana Demirspor maçı canlı yayını için geri sayım başladı. TFF 1. Lig’te bugün Bursaspor ve Adana Demispor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar heyecanla maç saatini beklemeye başladılar. 13 Eylül’de oynanacak olan maçın detayları belli oldu. Peki Bursaspor Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Bursaspor Adana Demirspor maçı bugün oynanacak. Futbolseverler heyecanla karşılaşmanın saatini beklemeye başladılar. Bursaspor Adana Demirspor maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BURSASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Bursaspor Adana Demirspor maçı bugün oynanacak. Karşılaşma 16:30'da başlayacak ve TRT Spor’dan yayınlanacak.

TFF LİG’TE 1. BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR

13 Eylül Pazar

16.25 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

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