Bursaspor 90'da kazandı, zirvede farkı açtı

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TFF 3’üncü lig 1’üncü Grup’ta Bursaspor kendi sahasında ağırladığı ve 40 binin üzerinde seyircinin izlediği maçta Artvin Hopaspor’u son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Bursaspor'un galibiyet gollerini 28. dakikada Hamza Gür ve 90. dakikada Mehmet Yiğit kaydetti. Artvin Hopaspor'un tek golü ise 79. dakikada Mustafa Çakır'dan geldi.

Bu galibiyetle puanını 35'e yükselten Bursaspor, en yakın rakibi Karşıyaka'nın 9 puan önünde zirvede yer aldı.

Bursaspor, TFF 3’üncü lig 1’üncü Grup 14. haftasında Bornova FK ile deplasmanda karşılaşacak.

STAD: Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk HAKEMLER: Ali Emir Yolcu, Mehmet Kirişçioğlu, Burak Savaş

BURSASPOR: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel, Taha Can Velioğlu, Mehmet Yiğit, Yiğitali Bayrak, Musa Çağıran, Hamza Gür (Dk.90 Furkan Sakı), İlhan Depe (Dk.90 Bilal Güney), Sedat Cengiz (Dk.67 Bora Yılmaz), Mücahit Can Akçay (Dk.90+7 Ahmet Çobanoğlu), Mustafa Genç (Dk.46 Ahmet İlhan Özek) ARTVİN HOPASPOR: Yasin Davuş, Mustafa Çakır, Serkan Sözmen, Orçun Erten, Enes Yılmaz, İdris Güneş (Dk.90+2 Halil Emre Yiğit), Yavuz Özbakan (Dk.90 Ömer Ali Danışmaz), Ender Aygören, Bilal Musa Şentürk (Dk.46 Oktay Bala), Çayan Poshoroğlu (Dk.46 Bartu Albay), Gökdeniz Varol

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GOLLER: Dk.28 Hamza Gür, Dk.90 Mehmet Yiğit (Bursaspor), Dk.79 Mustafa Çakır (Artvin Hopaspor)

SARI KARTLAR: Mehmet Yiğit (Bursaspor), Serkan Sözmen, Mustafa Çakır (Artvin Hopaspor)