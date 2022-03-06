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Bursaspor, 9 kişi kalan Boluspor'la yenişemedi

#Spor Toto 1. Lig#Bursaspor#Boluspor
Bursaspor, 9 kişi kalan Bolusporla yenişemedi

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Boluspor 9 kişi kaldığı maçta Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Stadyum: Bolu Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge x, Burak Cansız x, Suat Güz x

Boluspor: Oğul Kaan Doğan xx, Fethi Özer xx, Zahit Çınar xx, Emin Bayram xx, Bülent Cevahir xx, Eray Ataseven xx (Alican Özyürek dk. 82 ?), Gökhan Karadeniz xx (Tugay Kaçar dk. 64 xx), Roshi xx, Abdurrahman Canlı xx, Balaj xx, Kasongo xxx (Kemal Rüzgar dk. 86 ?)

Bursaspor: Canberk Yurdakul xx, Furkan Ünver xx (Tuğbey Akgün dk. 46 xx), Mert Yılmaz xx (Yusuf Türk dk. 89 ?), Erdem Uğurlu xx, Zalazar xxx, Namık Alaskarov xx (Ofosu dk. 74 xx), Bifouma xx, Capan xx, Burak Altıpmak xx (Eren Güler dk. 69 xx), İsmail Yüksek x (Hasan Ayaroğlu dk. 46 xx), Pedro xx

Goller: Kasongo (dk. 42) (Boluspor), Zalazar (dk. 58) (Bursaspor)

Kırmızı Kartlar: Balaj (dk. 54), Roshi (dk. 66) (Boluspor)

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Sarı Kartlar: Furkan Emre Ünver (Bursaspor), Tugay Kaçar, Fethi Özer (Boluspor)

Bursaspor, 9 kişi kalan Bolusporla yenişemedi

Maçtan dakikalar

42. dakikada ceza sahası içinde Balaj’la duvar pasında topla buluşan Kasongo’nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

45+2. dakikada topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Bifouma’nın şutunu Fethi Özer son anda çeldi.

58. dakikada Boluspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Zalazar fileleri havalandırdı. 1-1

76. dakikada Boluspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Kasongo’nun şutunda top kaleciden geri döndü.

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#Spor Toto 1. Lig#Bursaspor#Boluspor

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