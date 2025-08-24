Bursaspor 8-0 Yeni Malatyaspor (2. Lig)

Haberin Devamı

Bursaspor, 2. Lig’in ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 8-0 mağlup ederek, lige unutulmaz bir başlangıç yaptı. Goller Ertuğrul Ersoy (2), Tayfun Aydoğan, Sertaç Çam (2), Muhammet Demir (2) ve İlhan Depe’den geldi.

İlk yarı Bursaspor’un 3-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikici yarıda 5 gol birden oldu.

Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Kürşat Yılmaz Selamoğlu, Talha Garip, Muhammed Göktürk Gök, Muhammet Emir Ulusoy, Miraç Küçük, Murat Şamil Güler, Burak Efe Yaz, Enes Nas, Osman Katipoğlu, Mehmet Emin Taştan

Yedekler: Erhan Açıkgöz, Eray Şişman, Ahmet Barman, Onur Nazlı, Kemalcan Esen, Ekrem Anuk, Muhammed Mustafa Tatar

Teknik sorumlu: Faruk Akçınar

Bursaspor: Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Sefa Narin, Tayfun Aydoğan, Sertaç Çam, Tunahan Ergül, Hakkı Türker, Barış Gök, Muhammet Demir

Yedekler: Salih Efe Fidan, Furkan Emre Ünver, Emir Kayacık, Enes Çalışkan, Sedat Cengiz, Muhammet Zeki Dursun, Hamza Gür, Ertuğrul İdris Furat, İlhan Depe, Emrehan Gedikli

Teknik sorumlu: Adem Çağlayan

