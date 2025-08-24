×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bursaspor 8-0 Yeni Malatyaspor (2. Lig)

Güncelleme Tarihi:

#Bursaspor#2. Lig#Yeni Malatyaspor
Bursaspor 8-0 Yeni Malatyaspor (2. Lig)
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2025 19:12

Bursaspor, 2. Lig’in ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 8-0 mağlup etti.

Haberin Devamı

Bursaspor, 2. Lig’in ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 8-0 mağlup ederek, lige unutulmaz bir başlangıç yaptı. Goller Ertuğrul Ersoy (2), Tayfun Aydoğan, Sertaç Çam (2), Muhammet Demir (2) ve İlhan Depe’den geldi.

İlk yarı Bursaspor’un 3-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikici yarıda 5 gol birden oldu.

Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Kürşat Yılmaz Selamoğlu, Talha Garip, Muhammed Göktürk Gök, Muhammet Emir Ulusoy, Miraç Küçük, Murat Şamil Güler, Burak Efe Yaz, Enes Nas, Osman Katipoğlu, Mehmet Emin Taştan
Yedekler: Erhan Açıkgöz, Eray Şişman, Ahmet Barman, Onur Nazlı, Kemalcan Esen, Ekrem Anuk, Muhammed Mustafa Tatar
Teknik sorumlu: Faruk Akçınar

Bursaspor: Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Sefa Narin, Tayfun Aydoğan, Sertaç Çam, Tunahan Ergül, Hakkı Türker, Barış Gök, Muhammet Demir
Yedekler: Salih Efe Fidan, Furkan Emre Ünver, Emir Kayacık, Enes Çalışkan, Sedat Cengiz, Muhammet Zeki Dursun, Hamza Gür, Ertuğrul İdris Furat, İlhan Depe, Emrehan Gedikli
Teknik sorumlu: Adem Çağlayan

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursaspor#2. Lig#Yeni Malatyaspor

BAKMADAN GEÇME!