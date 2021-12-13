Bursaspor 4. kez teknik direktör arayışına başladı

Haberin Devamı

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Bursaspor’da Teknik Direktör Özcan Bizati ile yollar ayrıldı.

Mustafa Er ve Fatih Tekke’yle birlikte bu sezon üçüncü kez teknik adamıyla yol ayrılığına giden yeşil-beyazlı kulüp, dördüncü kez teknik direktör arayışına başladı.

Mustafa Er’in istifa etmesiyle birlikte 2. haftada oynanan Erzurumspor maçına antrenör Ali Aköz’le çıkan Bursaspor, geride kalan 15 haftada dört farklı isimle maçlara çıkarak dikkat çeken bir rekora da imza attı.

Bursaspor yönetimi, Perşembe günü oynanacak olan Ümraniyespor maçına kadar yeni bir ismi takımın başına getirip, istikrar arayacak.

Gündemde Mehmet Altıparmak, Yılmaz Vural, Ertuğrul Sağlam ve Yalçın Koşukavak gibi teknik direktörlerin isimleri var.