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Futbol
Haber Giriş: 18.10.2020 - 21:30 | Son Güncelleme:

Bursaspor: 3 - Balıkesirspor: 1

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Bursaspor: 3 - Balıkesirspor: 1
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TFF 1. Lig'in 5. haftasında Bursaspor, Balıkesirspor'u 3-1 yendi.

Futbol: TFF 1. Lig - Bursaspor: 3 - Balıkesirspor: 1
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Ogün Kamacı
Bursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Aykut Akgün, Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak, Tuğbey Akgün (Dk. 46 Ramazan Keskin), Recep Aydın (Dk. 82 Batuhan Kör), Burak Kapacak (Dk. 90 Furkan Emre Ünver), Ali Akman
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Uğur Aygören, Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Cumali Bişi, İsmail Yüksek (Dk. 87 Kağan Kayalı), Otoo, Kethevoama (Dk. 86 Celal Emir Dede), Ezeh (Dk. 46 Bilalli), Mrsic (Dk. 65 Serdar Güncü)
Goller: Dk. 12, Dk. 90 5 Ali Akman, Dk. 90 4 Batuhan Kör (Bursaspor), Dk. 32 Kethevoama (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Burak Kapacak, Dk. 65 Cüneyt Köz, Dk. 86 Ramazan Keskin (Bursaspor), Dk. 17 Cumali Bişi, Dk. 77 Batuhan İşçiler, Dk. 79 Otoo (Balıkesirspor)

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