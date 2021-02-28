Bursaspor: 3 - Akhisarspor: 2
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Bursaspor, Akhisarspor'u 3-2 yendi. Akhisarspor, maçın 30. dakikasında 2-0 üstün durumdayken Delarge ile kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.
Futbol: TFF 1. Lig - Bursaspor: 3 - Akhisarspor: 2
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Yiğit Arslan, Furkan Ürün, Suat Güz
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Furkan Emre Ünver (Dk. 46 Aykut Akgün), Abdullah Tazgel (Dk. 46 Ramazan Keskin), Taha Altıkardeş, Emirhan Aydoğan, Batuhan Kör (Dk. 46 Çağatay Yılmaz), Kerem Şen (Dk. 46 Özer Hurmacı), Burak Kapacak, Berat Altındiş (Dk. 78 Eren Güler)
Akhisarspor: Lukac, Göksu Mutlu, Doğukan Nelik, Orhan Taşdelen, Ayuk, Çekdar Orhan (Dk. 79 Lawal), Onurcan Güler, Kadir Keleş, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 79 Hasan Ali Adıgüzel), Delarge (Dk. 56 Alya Toure), Nsima Peter (Dk. 65 Bertuğ Bayar)
Goller: Dk. 19 Çekdar Orhan (Penaltıdan), Dk. 25 Delarge (Akhisarspor), Dk. 36 Emirhan Aydoğan, Dk. 81 Özer Hurmacı, Dk. 89 Burak Kapacak (Bursaspor)
Kırmızı kart: Dk. 75 Mustafa Er (Teknik Direktör) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Peter, Dk. 90 Hasan Ali Adıgüzel (Akhisarspor), Dk. 39 Berat Altındiş, Dk. 48 Aykut Akgün, Dk. 67 Cüneyt Köz, Dk. 72 Çağatay Yılmaz, Dk. 90 Ataberk Dadakdeniz, Dk. 90 Emirhan Aydoğan (Bursaspor)