Bursaspor 3-1 Ankaraspor
TFF 1. Lig'in 26. haftasında Bursaspor, konuk ettiği Ankaraspor'u 3-1 yendi
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Alper Çetin, Muhammet Yumak, Ata Yıldırım
Bursaspor: Canberk Yurdakul, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Taha Altıkardeş, Onur Atasayar (Dk. 80 Kerem Şen), Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Ozan İsmail Koç (Dk. 37 Ramazan Keskin), Batuhan Kör (Dk. 79 Furkan Emre Ünver), Berat Altındiş (Dk. 36 Aykut Akgün), Burak Kapacak
Ankaraspor: Osorio, Levent Gülen, Ercan Yazıcı, Mudimu (Dk. 58 Bodul), Blagojevic, Barış Zeren, Mehmet Burak Tarlabölen (Dk. 58 Gökhan Akkan), Olatunbosun, Erdem Çetinkaya, Mahmut Akan (Dk. 37 Engin Bekdemir), Umar (Dk. 74 Batuhan Altıntaş)
Goller: Dk. 33 Mehmet Burak Tarlabölen (Ankaraspor), Dk. 39 Burak Kapacak, Dk. 51 Ramazan Keskin, Dk. 78 Cüneyt Köz (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Onur Atasayar, Dk. 71 Burak Kapacak, Dk. 88 Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Dk. 76 Erdem Çetinkaya (Ankaraspor)