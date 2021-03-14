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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.03.2021 - 22:16 | Son Güncelleme:

Bursaspor 3-1 Ankaraspor

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Bursaspor 3-1 Ankaraspor

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Bursaspor, konuk ettiği Ankaraspor'u 3-1 yendi

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Alper Çetin, Muhammet Yumak, Ata Yıldırım

Bursaspor: Canberk Yurdakul, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Taha Altıkardeş, Onur Atasayar (Dk. 80 Kerem Şen), Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Ozan İsmail Koç (Dk. 37 Ramazan Keskin), Batuhan Kör (Dk. 79 Furkan Emre Ünver), Berat Altındiş (Dk. 36 Aykut Akgün), Burak Kapacak

Ankaraspor: Osorio, Levent Gülen, Ercan Yazıcı, Mudimu (Dk. 58 Bodul), Blagojevic, Barış Zeren, Mehmet Burak Tarlabölen (Dk. 58 Gökhan Akkan), Olatunbosun, Erdem Çetinkaya, Mahmut Akan (Dk. 37 Engin Bekdemir), Umar (Dk. 74 Batuhan Altıntaş)

Goller: Dk. 33 Mehmet Burak Tarlabölen (Ankaraspor), Dk. 39 Burak Kapacak, Dk. 51 Ramazan Keskin, Dk. 78 Cüneyt Köz (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Onur Atasayar, Dk. 71 Burak Kapacak, Dk. 88 Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Dk. 76 Erdem Çetinkaya (Ankaraspor)

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