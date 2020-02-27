Bursaspor 2-2 Altay

10’uncu dakikada maça baskılı başlayan Bursaspor, gole yaklaştı. Serdar Özkanın soldan ceza sahasına girerek yaptığı ortada Yevgen Seleznovun kale ağzından kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



14üncü dakikada hızlı atağa çıkan Bursasporda Serdar Özkan, orta sahadan topla birlikte kaleye kadar ilerledi. Sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Serdar Özkanın vuruşunda kalecinin de müdahalesiyle yavaşlayan topu Abdülkerim Bardakçı kale çizgisi önünden uzaklaştırdı.



25inci dakika Altay golü buldu. Gelişen Altay atağında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Turgut Doğan Şahin bekletmeden ara pasını Anton Putsilaya aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Putsila, yaptığı sert vuruşla rakip fileleri havalandırdı: 0-1.



30uncu dakikada Altay, farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan topla birlikte ilerleyen Kappel, ceza sahasına girer girmez yerden ortasını yaparken, arka direkte boş kalan Marco Paixao bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.



38inci dakikada gelişen Bursaspor atağında, Burak Altıparmakın sert şutu sonrası kaleci Cihan Topaloğlu soluna gelen topu çelerken, bir anda meşin yuvarlağı önünde bulan Kubilay Kanatsızkuşun dokunuşunda yine kaleci Cihan geçit vermedi.



40ıncı dakikada Bursaspor bulduğu golle farkı bire indirdi. Sol kanattan Recep Aydının içeriye doğru ortasında topa iyi yükselen Yevgen Seleznov, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından ağlara gönderdi: 1-2.



İkinci yarıya baskılı bir şekilde başlayan Bursaspor, aradığı golü 56ncı dakikada buldu. Sol kanattan yapılan ortada Cüneyt Közün kafa vuruşunda top kaleci Cihan Topaloğludan dönerken, Yevgen Seleznovun vuruşunda da savunma topu çizgiden çıkardı. Altıpasa düşen topa vuruşunu yapan Kubilay Kanatsızkuş, ağları havalandırarak skora dengeyi getirdi: 2-2.



89uncu dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası çizgisinin gerisinden Recep Aydının sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.



90+5inci dakikada bu kez Altay gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Cenk Özkacarın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğini sıyırarak dışarı çıktı.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu



HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Emrah Ünal (xx), Ali Can Alp (xx)



BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba (xx), Cüneyt Köz (xx), Sedat Dursun (xx), Anıl Karaer (xx), Kerem Can Akyüz (xx), Abdullahi Shehu (x), Burak Altıparmak (xx), Kubilay Kanatsızkuş (xxx), Abdou Razack Traore (x) (Dk. 73 Onur Atasayar x), Serdar Özkan (xx) (Dk. 29 Recep Aydın xx), Yevgen Seleznov (xxx) (Dk. 88 Ali Akman ?)



ALTAY: Cihan Topaloğlu (xx), Yasin Palaz (xx) (Dk. 80 Cenk Özkacar ?), Abdulhamit Yıldız (xx), Abdülkerim Bardakçı (xx), Özgür Özkaya (xx), Anton Putsila (xxx), Yılmaz Özeren (xx), Andreas Tatos (x) (Dk. 62 Kerim Avcı x), Leandro Kappel (xxx), Turgut Doğan Şahin (xx) (Dk. 66 Leandro Martires x), Marco Paixao (xxx)



GOLLER: Dk. 40 Yevgen Seleznov, Dk. 56 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor) - Dk. 25 Anton Putsila, Dk. 30 Marco Paixao (Altay)



SARI KARTLAR: Yevgen Seleznov, İbrahim Üzülmez (TD), Burak Altıparmak (Bursaspor) - Leandro Kappel, Anton Putsila, Turgut Doğan Şahin (Altay)





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