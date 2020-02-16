Bursaspor 2-1 Adana Demirspor
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Bursaspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yendi.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Koray Gençerler, Ömer Tevfik Özkoç, Bersan Duran
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Sedat Dursun, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Shehu, Burak Altıparmak, Özer Hurmacı, Traore (Dk. 90 Recep Aydın), Serdar Özkan (Dk. 75 Aykut Akgün), Seleznov (Dk. 79 Kubilay Kanatsızkuş)
Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Okan Alkan, Adil Demirbağ, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Sinan Kurt, Hasan Kılıç, Erkan Zengin (Dk. 73 Kosecki), Aosman (Dk. 58 Kone), Volkan Şen, Pa Dibba (Dk. 46 Mehmet Akyüz)
Goller: Dk. 11 Traore, Dk. 37 Seleznov (Penaltıdan) (Bursaspor), Dk. 69 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)
Kırmızı kart: Dk. 64 Özer Hurmacı (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Seleznov, Dk. 56 Tayfur Bingöl, Dk. 90 Shehu, Dk. 90 5 Anıl Karaer (Bursaspor), Dk. 14 Pa Dibba, Dk. 36 Volkan Şen, Dk. 39 Aosman, Dk. 45 Adil Demirbağ, Dk. 74 Okan Alkan (Adana Demirspor)
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