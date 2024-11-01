Bursaspor 10 maç sonra kalesinde gol gördü

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Süper Lig 2009-2010 sezonunun şampiyonu Bursaspor, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken, savunma yönüyle de ön plana çıkıyor. Şu ana kadar oynanan 10 maçta kalesini gole kapayan yeşil-beyazlılar, ligde ikinci sırada yer alıyor. Dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Turgutluspor'dan 64'üncü dakikada gol yiyen Bursaspor, 10 maçlık aradan sonra kalesinde ilk defa gol gördü. Bursa ekibi, kalesinde en son 2023-2024 sezonu TFF 2. Lig'de 30 Nisan 2024'te oynanan Diyarbekirspor maçının 79'uncu dakikasında gol görmüştü.



Yeşil-beyazlılar, sezon boyunca oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, rakip fileleri de 20 kez havalandırdı. Bursa temsilcisi, ayrıca ligin 4. haftasında Muş Spor Kulübü ile oynadığı maçta 43 bin 160 taraftar ile lig rekoru kırmıştı.



Bursaspor, 3 Ekim Pazar günü saat 14.00'de sahasında Kuşadasıspor ile karşı karşıya gelecek.