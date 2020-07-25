Bursaspor, 1. Lig finali için Adana deplasmanında

TFF 1’inci Lig’de Play-Off turunun finalistleri yarın oynanacak maçların ardından belli olacak. Bursaspor, Play-Off turu yarı final rövanş mücadelesinde Adana Demirspor’a konuk oluyor. Bursa’daki ilk randevu golsüz eşitlikle sona ererken, her iki ekip bu zorlu randevu öncesinde hazırlıklarını tamamladı. 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanacak ve saat 21.00’de başlayacak mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu’nun yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Efe Tanrıverdi.

AVANTAJLARA SAHİPLER

Final kapısını açmak için, 0-0’ın rövanşında Bursaspor’a gollü beraberlikler ve galibiyet yeterli olacak. Mücadelenin, ilk maçta olduğu gibi golsüz eşitlikle sona ermesi halinde ise 15’er dakikalık uzatma bölümü oynanacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması durumunda, finale çıkan ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Uzatma süresi içerisinde eğer iki ekip eşit sayıda gol atarsa, rakip sahada atılan gol adedi fazla olan takım penaltıya geçilmeden turu atlayan taraf olacak.

51’İNCİ RANDEVU

İki takım, yarınki mücadele ile 51’inci kez resmi maçlarda karşı karşıya gelecek. Lig ve kupa maçları dahil daha önce oynanan 50 randevuda Bursaspor’un üstünlüğü dikkat çekiyor. Yeşil beyazlılar 24 mücadeleden galibiyetle ayrılırken, Adana ekibi 14 maçta kazandı, geriye kalan 12 randevu ise eşitlikle sona erdi. Bu sezon ligde oynanan her iki mücadeleyi de ev sahipleri kazandı. Bursa’da Bursaspor 2-1, Adana’da ise Adana Demirspor sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı.

ADANA EVİNDE ÜSTÜN

Adana’da oynanan maçlarda ise ev sahibi ekibin üstünlüğü öne çıkıyor. Daha önce oynanan 25 randevuda Adana temsilcisi evinde 13 kez kazandı. Bursaspor bu mücadelelerde 6 galibiyet elde ederken 6 mücadelede de eşitlikle sona erdi. Adana Demirspor, ligin normal sezonunda sahasındaki 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle en başarılı 6’ncı ekip olurken; Bursaspor ise deplasmanda 17 maçta 7’şer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 3 beraberlikle en başarılı 8’inci ekip oldu.

BURSASPOR’A ‘UĞURLU’ GELMİYOR

Yaşar Kemal Uğurlu, bugüne kadar Bursaspor’un 12 maçında görev aldı. Bu mücadelelerde Bursa temsilcisi 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bursa ekibi, Uğurlu’nun yönettiği 5 deplasman maçını kazanamazken bu mücadelelerden sadece 3 puan çıkarabildi. Uğurlu, Adana Demirspor’un ise 7 maçını yönetti. Akdeniz ekibi bu maçlarda 3’er galibiyet ve beraberlik elde ederken, bir kez mağlup oldu. Adana Demirspor, Uğurlu’nun yönettiği 2 iç saha maçında da yenilmedi.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!