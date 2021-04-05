Bursaspor: 1 - Altay: 3
TFF 1. Lig'in 28. hafta maçında Altay, Bursaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Futbol: TFF 1. Lig - Bursaspor: 1 - Altay: 3
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Selahattin Filiz, Mehmet Emin Tuğral
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Taha Altıkardeş (Dk. 70 Berat Altındiş), Aykut Akgün, Furkan Emre Ünver (Dk. 54 Cüneyt Köz), İsmail Çokçalış (Dk. 78 İsmail Can Çavuşluk), Burak Altıparmak, Ozan İsmail Koç (Dk. 54 Özer Hurmacı), Tuğbey Akgün (Dk. 46 Ramazan Keskin), Onur Atasayar, Burak Kapacak, Batuhan Kör
Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Berkay Sülüngöz, Murat Akça (Dk. 74 İbrahim Öztürk), Cebrail Karayel, Scuk, Thiam (Dk. 87 Zeki Yıldırım), Kappel, Regattin (Dk. 87 Mossoro), Erhan Çelenk (Dk. 56 Ziya Alkurt), Paixao (Dk. 87 Deniz Kadah)
Goller: Dk. 12 Paixao, Dk. 51 Erhan Çelenk, 90 4 Aykut Akgün (K.K) (Altay), Dk. 90 4 Batuhan Kör (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 21 Erhan Çelenk, Dk. 50 Murat Akça (Altay), Dk. 56 Batuhan Kör (Bursaspor)