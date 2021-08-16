Bursaspor:1 - Adanaspor: 1
TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasındaki Bursaspor-Adanaspor karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.
Futbol: TFF 1. Lig - Bursaspor:1 - Adanaspor: 1
Stat: Bitci Timsah
Hakemler: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Erkan Akbulut
Bursaspor: Erhan Erentürk, Cüneyt Köz (Dk. 81 Ozan İsmail Koç), Taha Altıkardeş (Dk. 46 Çağatay Yılmaz), Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar, Aykut Akgün, Batuhan Kör (Dk. 82 Capan), Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Ofosu (Dk. 71 Matavz), Eren Güler (Dk. 46 İsmail Yüksek)
Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Evren Korkmaz, Donkor, Rüştü Hanlı, Uğurcan Yazğılı, Celil Yüksel, İsmail Erdoğan, Serdar Özkan (Dk. 63 Tetteh), Kadir Keleş, Samed Ali Kaya (Dk. 78 Fıratcan Üzüm), Ozegovic
Goller: Dk. 6 Samed Ali Kaya (Adanaspor), Dk. 14 Burak Altıparmak (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Uğurcan Yazğılı, Dk. 86 Burak Çapkınoğlu, Dk. 90 Fıratcan Üzüm (Adanaspor), Dk.90 5 Furkan Emre Ünver