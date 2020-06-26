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Haber Giriş: 26.06.2020 - 11:56,Son Güncelleme:

Bursaspor 1-0 Adanaspor

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Bursaspor 1-0 Adanaspor
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Bursaspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Bursaspor'un puanı 49'a yükseldi. Adanaspor ise 26 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Bursaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi.

Bursaspor mücadelenin 8. dakikasında Tayfur Bingöl ile kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bursaspor, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte İrfan Buz, Bursaspor'un başındaki ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bursaspor 1-0 Adanaspor

 

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