Bursaspor 1-0 Adanaspor

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Bursaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi.

Bursaspor mücadelenin 8. dakikasında Tayfur Bingöl ile kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bursaspor, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte İrfan Buz, Bursaspor'un başındaki ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.