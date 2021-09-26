Bursaspor 0-4 MKE Ankaragücü

Hürriyet Arama×
E-bültenler Günlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Almanyada tarihi gün Sandıklar kapandı: Fark açılıyor...Almanya'da tarihi gün! Sandıklar kapandı: Fark açılıyor...#Almanya
Fatih Terim ile taraftar arasında gerginlik Göztepenin golü sonrası...Fatih Terim ile taraftar arasında gerginlik! Göztepe'nin golü sonrası...#Galatasaray
Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında gün verip uyardıProf. Dr. Orhan Şen canlı yayında gün verip uyardı! #Hava Durumu
ABD onay verirse... Servet sahibi olacaklarABD onay verirse... Servet sahibi olacaklar!#Koronavirüs Aşısı
Galatasaray, Göztepe karşısında geri döndüGalatasaray, Göztepe karşısında geri döndü!#Galatasaray
Selçuk Bayraktar açıkladı 2022 Teknofesti Samsunda düzenleyeceğizSelçuk Bayraktar açıkladı! '2022 Teknofest'i Samsun'da düzenleyeceğiz'#Selçuk Bayraktar
Kovid-19da son gelişmeler... Kocadan kurallara uyanlar üzerinden kararlılık mesajıKovid-19'da son gelişmeler... Koca'dan kurallara uyanlar üzerinden kararlılık mesajı#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan ABDye terör tepkisiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye terör tepkisi!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Balık tutmaya gitti, oltanın peşinden ölüm geldiBalık tutmaya gitti, oltanın peşinden ölüm geldi!#Kaybolma
Akıllara korkunç sahnelerle kazınmıştı Talibandan havalimanı açıklamasıAkıllara korkunç sahnelerle kazınmıştı! Taliban'dan havalimanı açıklaması#Taliban
Hatayspor - Fenerbahçe maçına Valencia damgası 30 dakikada ilki başardı...Hatayspor - Fenerbahçe maçına Valencia damgası! 30 dakikada ilki başardı...#Fenerbahçe
Dünyayı umutlandıran keşif: Koronada kayıp parça bulunduDünyayı umutlandıran keşif: Koronada kayıp parça bulundu!#Koronavirüs
Fenerbahçe, Hataydan lider dönüyor Maçta 3 golFenerbahçe, Hatay'dan lider dönüyor! Maçta 3 gol#Hatayspor
Çin bombayı bıraktı Çok sert düşüşÇin bombayı bıraktı! Çok sert düşüş#Altın Fiyatları
Bir anda soyunuverdi Özel jetlerde zenginlere hizmet eden uçuş görevlileri anlatıyor...'Bir anda soyunuverdi!' Özel jetlerde zenginlere hizmet eden uçuş görevlileri anlatıyor...#Ünlülerin Sırları
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Bursaspor 0-4 MKE Ankaragücü

#Ankaragücü#Bursaspor#TFF
Bursaspor 0-4 MKE Ankaragücü

TFF 1. Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Bursaspor'u 4-0 yendi.

Haberin Devamı

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Caner Ak, Deniz Turgut, Emir Eray Eyisoy

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Taha Altıkardeş), Alaskarov (Dk. 46 Ofosu), Matavz (Dk. 76 Eren Güler), Kerem Şen, Capan, Burak Altıparmak, Bruno (Dk. 83 Vefa Temel), Acolatse (Dk. 60 Batuhan Kör)

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Abdullah Durak, Zahid (Dk. 68 Chahechouhe), İshak Çakmak (Dk. 81 Ali Kaan Güneren), Ariyibi (Dk. 68 Nadir Çiftçi), Mehmet Murat Uçar (Dk. Mahmut Akan), Eren Derdiyok (Dk. 68 Cem Ekinci)

Goller: Dk. 21, Dk. 25 ve Dk. 67 Eren Derdiyok, Dk. 46 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankaragücü#Bursaspor#TFF