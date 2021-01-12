Bursaspor 0 - 3 Antalyaspor / Maç özeti ve golleri

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile Süper Lig temsilcisi Antalyaspor karşılaştı. Maça hızlı başlayan konuk ekip, 6. dakikada Hakan Özmert'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Baştan sona rakibinden üstün bir futbol ortaya koyan Antalyaspor, 33'te Gökdeniz Bayrakdar ve 36'da Adis Jahovic'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Bursaspor'a gol izni vermeyen Akdeniz ekibi kupada adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. Bursaspor ise kupaya veda etti.

BURSASPOR 0-3 ANTALYASPOR

6' HAKAN ÖZMERT (PEN.)

33' GÖKDENİZ

36' JAHOVIC





MAÇTAN POZİSYONLAR (İLK YARI)

5. dakikada Fraport TAV Antalyaspor penaltı kazandı. Konuk ekibin etkili hücumunda ceza alanında Hakan Özmert'in ara pasında topla buluşan Bünyamin Balcı, Onur Atasayar ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. 6'ncı dakikada penaltıda topun başına gelen Hakan Özmert, sol köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

7. dakikada Bursaspor etkili geldi. Sağ kanattan gelişen atakta topu kontrol eden Batuhan Kör'ün sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

9. dakikada Antalyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Ceza alanına yakın bir mesafeden, kaleyi cepheden gören noktadan Bünyamin Balcı'nın şutunda, kaleci Ataberk Dadakdeniz son anda topu çeldi. Savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

15. dakikada gelişen Bursaspor atağında Burak Altıparmak, topu kafayla penaltı noktası civarındaki Ali Akman'a indirdi. Kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan Ali Akman'ın vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

33. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanına doğru hareketlenen Bünyamin Balcı'nın ara pasında sağdan depar atan Gökdeniz Bayrakdar, kaleci Ataberk Dadakdeniz ile karşı karşıya kaldı. Topu iyi kontrol eden Gökdeniz, sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

36. dakikada Antalyaspor, skoru 3-0'a getirdi. Bursaspor savunmasının hatasında bir anda topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

42. dakikada Bursaspor önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest atışı kullanan Emirhan Aydoğan, savunmanın arkasına sarkan Aykut Akgün'ü topla buluşturdu. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda Naldo, son anda çizgi üzerinden topu çıkardı.

İLK 11'LER

Bursaspor XI: Ataberk, Onur, Cüneyt, Emirhan, Burak Kapacak, Özer, Aykut, Ali Akman, Furkan Emre, Burak Altıparmak, Batuhan Kör.

Antalyaspor XI: Ferhat, Naldo, Eren, Doğukan, Sidney Sam, Kudriashov, Jahovic, Imeri, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan.

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