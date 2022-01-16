Bursaspor 0-0 BB Erzurumspor

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6ncı dakikada BB Erzurumsporun atağında sağ kanatta topla buluşan Novikovas ceza sahası yayına hareketlendi. Kaleyi cepheden gören noktadan topa vuran Novikovasın şutunda top yan ağlarda kaldı.



Tabelada 6ncı dakika yazmasıyla birlikte top taca atılarak geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Konyasporun futbolcusu Ahmet Çalık için oyun durdu.



51inci dakikada hızlı gelişen Bursasporun atağında Namık Alaskarovun ceza sahasına ortaladığı topa kaleci Jakub Szumski dokundu. Szumskiden seken topa altı pasın önünde gelişine vuran İsmail Yüksekin şutu takım arkadaşı Kerem Şenden döndü. Erzurumspor savunması topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.



90ıncı dakikada Bursasporun atağında sol kanatta topla buluşan İsmail Yüksek topu arka direğe ortaladı, altı pasın içinde topla buluşan Namık Alaskarovun gelişine sert şutunu kaleci Jakub Szumski kornere çeldi.



Karşılaşmada gol olmadı ve Bursasporu kendi evinde, BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.

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STAT: Bitci Timsah Park



HAKEMLER: Murat Erdoğan, Ali Can Alp, Suat Güz



BURSASPOR: Erhan Erentürk - Mert Yılmaz, Zalazar, Capan (Dk. 29 Furkan Ünver), Onur Atasayar, Kerem Şen (Dk.56 Ofosu), Burak Altıparmak, Bruno (Dk. 71 Hasan Ayaroğlu), İsmail Yüksek, Namık Alaskarov, Batuhan Kör (Dk. 71 Matavz),



BB ERZURUMSUPOR: Szumski - Orhan Ovacıklı, Mucahit Albayrak, Mustafa Yumlu, Ufuk Budak, Shala (Dk. 87 Gökhan Alsan), Estrela, Emircan Altıntaş, Novikovas (Dk. 76 Hasan Batuhan Artarslan), Alican Özfesli (Dk. 63 Ahmet Canbaz), Olanare



SARI KARTLAR: İsmail Yüksek, Batuhan Kör (Bursaspor) - Arvydas Novikovas, Emircan Altıntaş, Mustafa Yumlu (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor)