Bursa’da Vincenzo Montella’ya tepki! Tribünlerden istifa tezahüratı

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Bursa’da İtalya ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya istediği başlangıcı yapamayan Ay-yıldızlı ekip, mücadelenin ilk yarım saatinde kalesinde tam üç gol gördü.
İtalya karşısında 3-0 geriye düşülmesinin ardından tribünlerde tansiyon yükseldi.
TRİBÜNLERDEN MONTELLA’YA TEPKİ
Bursa’daki tribünlerden teknik direktör Vincenzo Montella’ya yönelik protestolar geldi.
Tribünlerde bir süre “Yönetim istifa” tezahüratları yükseldi.