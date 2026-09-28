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Bursa’da Vincenzo Montella’ya tepki! Tribünlerden istifa tezahüratı

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Futbol Takımı#Vincenzo Montella#Uluslar Ligi
Bursa’da Vincenzo Montella’ya tepki Tribünlerden istifa tezahüratı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 22:16

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında İtalya’yı konuk ettiği maça tribünlerin tepkisi damga vurdu. Ay-yıldızlıların ilk 30 dakikada 3-0 geriye düşmesinin ardından teknik direktör Vincenzo Montella’ya yönelik protestolar yükseldi.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Bursa’da İtalya ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya istediği başlangıcı yapamayan Ay-yıldızlı ekip, mücadelenin ilk yarım saatinde kalesinde tam üç gol gördü.

İtalya karşısında 3-0 geriye düşülmesinin ardından tribünlerde tansiyon yükseldi.

Bursa’da Vincenzo Montella’ya tepki Tribünlerden istifa tezahüratı

TRİBÜNLERDEN MONTELLA’YA TEPKİ

Bursa’daki tribünlerden teknik direktör Vincenzo Montella’ya yönelik protestolar geldi.

Tribünlerde bir süre “Yönetim istifa” tezahüratları yükseldi.

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#A Milli Futbol Takımı#Vincenzo Montella#Uluslar Ligi

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