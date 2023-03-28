Bursa'da anlamlı koreografi! Hırvatistan tribünlerinde duygulandıran pankart

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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ı konuk ediyor. Bursa Büyükşehir Stadyumu kale arkası tribünde açılan koreografi depremden etkilenen illerin plaka kodlarının olduğu formalar yer aldı. Ayrıca koreografi de, "Zorlukları hep beraber aşacağız. Güzel yarınları omuz omuza kuracağız" ifadeleri kullanıldı.



Maçın başlamasıyla taraftarlar da futbolculara tezahüratlarıyla destek oldu.

HIRVATİSTAN TRİBÜNLERİNDE ANLAMLI PANKART

Maçı Bursa Büyükşrhir Belediye Stadı tribünlerinde takip eden Hırvatistan tribünleri de Hırvat ve Türk bayrağınınb bulunduğu 'Sizinleyiz' mesajı yazan pankart açtı.

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DEPREMZEDE ÇOCUKLARDAN MİLLİ TAKIM'A DESTEK

Depremzede çocuklar, A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için Hırvatistan maçında tribündeki yerlerini aldı.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, deprem felaketlerinden etkilenen çocuklarla birlikte A Milli Futbol Takımının 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı maçı birlikte izleyecek. Maçtan önce çocuklarla basın mensuplarının karşısına çıkan Bakan Kasapoğlu, "Kasapoğlu, art arda yaşanan depremlerle çok önemli bir süreci yaşıyoruz. İnşallah yaralarımızı birlikte onaracağız. Birlikte daha güzel günlere yürüyeceğiz. Bir yandan devlet olarak tüm kurum ve kuruluşlarla inşa çalışmalarını, yeni konutları hız şekilde yönetirken biz de bakanlık olarak işin sosyal boyutu itibarıyla sporun iyileştirici kullanma noktasında tüm imkanlarımızla seferberiz. Bu noktada gerek deprem bölgesindeki vatandaşlarımız, gerekse deprem bölgesinden diğer bölgelere intikal eden vatandaşlarımız, gençlerimiz başta olmak üzere çok güzel bir çalışma ve iş birliği halindeyiz. Spor iyileştiren, rehabilite eden bir olgu. İnanıyorum ki sporun bu gücünü bu süreçte daha güçlü şekilde kullanacağız. Türkiye bir spor ülkesi, her alanda başarılarını madalyalarla katlayan bir ülke. Bu süreci inanıyorum ki hem spordaki başarılarımızı artırarak hem de gençlerimizi spora yönlendirerek yöneteceğiz. Milli maç için buradayız. İlk maçımızda Ermenistan'ı geçtik. Şimdi Hırvatistan maçımız var. Türkiye spor ülkesi. Her branşta inanılmaz başarılar var. Temenni ediyoruz ki futbolda da kulüplerimizle, milli takımımızla milletimize hak ettiği başarıları daha güçlü şekilde yaşatalım. İnanıyorum ki bu şampiyona bu noktada önemli bir adım olsun. Bugünkü maç bu anlamda önemli bir adım olsun. Zor günleri yaşadığımız bu süreçte de bu aziz millete bir moral olsun. Biz sonra tribünlerde bu güzel gençlerle maçı izleyeceğiz. Milli takımımıza, ekibimize, teknik heyete gönülden başarı diliyoruz. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

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