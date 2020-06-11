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Voleybol
AA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 14:17,Son Güncelleme:

Bursa Büyükşehir Belediyespor, orta oyuncu Murathan Kısal ile anlaştı!

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Bursa Büyükşehir Belediyespor, orta oyuncu Murathan Kısal ile anlaştı!
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Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, orta oyuncu Murathan Kısal ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona hazırlanan Bursa temsilcisi, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

İç transferde 6 oyuncusuyla yoluna devam eden yeşil-beyazlılar, dış transferde Ramazan Serkan Kılıç ve Anıl Tokat’ın ardından orta oyuncu Murathan Kısal’la anlaştı.

Kariyerine Arçelik takımıyla başlayan oyuncu, Mef Okulları, Alanya Belediye, Ziraat Bankası, Spor Toto, Şahinbey Belediye, Galatasaray, Tokat Belediye Plevne takımlarının kadrolarında da yer aldı.

Geçen sezon Japonya'nın Voreas Hokkaido ekibinde forma giyen Murathan Kısal, takımıyla lig ikinciliği kazanma başarısı gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, orta oyuncu Murathan Kısal ile anlaştı

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