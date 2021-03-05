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Voleybol
AA
Haber Giriş: 05.03.2021 - 23:57 | Son Güncelleme:

Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda 7 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda 7 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda 7 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün ve bugün yapılan testlerle 7 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Voleybol branşımızda, oyuncu ve staff ekibi olarak toplam 16 kişinin PCR testlerinin pozitif çıkması sonucunda, tüm takımımız karantina altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı

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