Bursa Büyükşehir Belediyespor, Berk Dilmenler'le profesyonel sözleşme imzaladı

Yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon başında Bosch Spor Kulübünden altyapıya transfer ettiği Berk Dilmenler'i A takım kadrosuna kattı.



16 yaşındaki smaçör, sergilediği başarılı performansla 18 Yaş Altı Milli Takımı kadrosuna da seçilmişti.