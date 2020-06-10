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Voleybol
DHA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 11:41,Son Güncelleme:

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Anıl Tokat ile anlaştı

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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Anıl Tokat ile anlaştı
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Yeni sezon kadro çalışmalarına başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı smaçör Anıl Toklat’la sözleşme imzaladı.

Voleybolda liglerin tescil edilmesinin ardından yeni sezon hazırlıklarına sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor kadro güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

İç transferde 6 oyuncusuyla yoluna devam eden yeşil-beyazlılar tecrübeli libero Ramazan Serkan Kılıç’ın ardından smaçör Anıl Tokat’ı kadrosuna kattı. Kariyerine Eskişehir DSİ takımında başlayan Anıl Tokat, sırasıyla Arkas, Tokat Belediye Plevne, Polis Akademisi, Sivas 4 Eylül Belediye, Afyon Yüntaş, İnegöl Belediyespor formalarını giyerken son olarak Milas Belediyespor takımında yer aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Anıl Tokat ile anlaştı

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