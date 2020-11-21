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Voleybol
Haber Giriş: 21.11.2020 - 18:59 | Son Güncelleme:

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1

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Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1


Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Sadettin Deneri
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Husaj, Baroti, Uğur Kılınç, Melo, Murathan Kısal, (Çağatay Durmuş, Serkan Ramazan Kılıç, Muhammet Kaya, Fatih Cihan, Esat Dalgıç)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Oğuzhan Doğruluk, Özkan Hayırlı, Rıfat Erden Çevikel, Emir Kaan Öztürk, Serhat Coşkun (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Çatal, Berat Emre Fırat, Demirhan Durul)
Setler: 25-19, 19-25, 25-18, 25-18
Süre: 114 (26, 33, 28, 27)

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