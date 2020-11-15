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Voleybol
Haber Giriş: 15.11.2020 - 19:22 | Son Güncelleme:

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1 - Tokat Belediye Plevne: 3

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Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1 - Tokat Belediye Plevne: 3
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Tokat Belediye Plevne, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1 - Tokat Belediye Plevne: 3
Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Nurper Özbar, Ali İhsan Gözü
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Boğaçhan Zambak, Fatih Cihan, Husaj, Baroti, Uğur Kılınç, Melo (Esat Dalgıç, Çağatay Durmuş, Murathan Kısal, Muhammed Kaya, Anıl Tokat, Berk Dilmenler)
Tokay Belediye Plevne: Matthew, Geraldo, Abdullah Can, Yusuf Özdemir, Cansın Hacıbekiroğlu, Kvalen (Semih Çelik, Halil Dolaşık, Hasan Hüseyin Mermer, Yusuf Özdemir)
Setler: 25-23, 21-25, 33-35, 20-25
Süre: 146 dakika (35, 32, 50, 29)

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