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Voleybol
AA
Haber Giriş: 14.03.2020 - 18:19,Son Güncelleme:/

Bursa Büyükşehir Belediyespor 1-3 İstanbul Büyükşehir Belediyespor

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Bursa Büyükşehir Belediyespor 1-3 İstanbul Büyükşehir Belediyespor
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sadettin Deneri

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Zambak, İbrahim Başaran, Sharifi, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Alisson, Uğur Kılınç (Metin Durmuş, Hüseyin Şahin, Marshall)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Berkan Eryüz, Batuhan Avcı, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Enaboifo, Uğur Güneş (Beytullah Hatipoğlu, Hakan Destanoğlu, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun)

Setler: 25-27, 28-26, 25-27, 26-28

Süre: 136 dakika (32, 36, 34, 34)

Bursa Büyükşehir Belediyespor 1-3 İstanbul Büyükşehir Belediyespor

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