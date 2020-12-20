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Voleybol
Haber Giriş: 20.12.2020 - 15:54 | Son Güncelleme:

Bursa Büyükşehir Belediyespor 1-3 Galatasaray HDI Sigorta

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Bursa Büyükşehir Belediyespor 1-3 Galatasaray HDI Sigorta
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ali İhsan Gözü
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Muhammet Kaya, Husaj, Ghafour, Melo, Berkan Eryüz, Murathan Kısal (Çağatay Durmuş, Ramazan Serkan Kılıç, Boğaçhan Zambak, Berk Dilmenler, Anıl Tokat)
Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Vahit Emre Savaş, Burutay Subaşı, Yasin Aydın, Torres, Doğukan Ulu (Burak Mert, Ertuğrul Gazi Metin, Melih Sıratca, Murat Yenipazar, Selim Kalaycı)
Setler: 25-23, 23-25, 19-25, 14-25
Süreler: 119 dakika (30, 34, 28, 27)

Bursa Büyükşehir Belediyespor 1-3 Galatasaray HDI Sigorta

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