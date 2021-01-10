MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriBursa Büyükşehir Belediyespor 0-3 Sorgun Belediyespor
GeriVoleybol Bursa Büyükşehir Belediyespor 0-3 Sorgun Belediyespor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Voleybol
Haber Giriş: 10.01.2021 - 17:06 | Son Güncelleme:

Bursa Büyükşehir Belediyespor 0-3 Sorgun Belediyespor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa Büyükşehir Belediyespor 0-3 Sorgun Belediyespor
Abone Olgoogle-news

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. hafta erteleme maçında Sorgun Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çelik

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Muhammet Kaya, Fatih Cihan, Husaj, Monte, Murathan Kısal, Berk Dilmenler (Çağatay Durmuş, Ramazan Kılıç, Mehmet Zambak, Uğur Kılınç, Esat Dalgıç)

Sorgun Belediyespor: Murat Palavar, Abreu, Cirovic, Selim Demir, Ahmet Samet Baltacı, Pavlovic (Umut Demir, Yiğit Yıldız, Burhan Zorluer, Berkan Hızarcı)

Setler: 23-25, 20-25, 18-25

Süre: 104 dakika (35, 36, 33

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle