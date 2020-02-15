Bursa Büyükşehir Belediyespor 0-3 Arkas Spor
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Zeki Bocutcu, Yasin Okumuş
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, İbrahim Başaran, Hüseyin Koç, Alisson, Furkan Dur (Metin Durmuş, Mehmet Zambak, Altay Demirci, Berk Dilmenler, Uğur Kılınç)
Arkas Spor: Blankenau, Burak Baturalp Güngör, Mustafa Koç, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Paulo, Caner Ergül)
Setler: 18-25, 17-25, 17-25
Süre: 77 dakika (27, 26, 24)
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle