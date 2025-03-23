Burnu kırılmıştı! Edin Dzeko, son halini paylaştı

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2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan Bosna-Hersek, ilk hafta maçında Romanya'yı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

Bosna-Hersek'te karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Edin Dzeko, ilk yarıda talihsiz bir sakatlık yaşayarak ikinci yarının başında yerini Samed Bazdar'a bırakmıştı.

Maçtan sonra burnunun kırıldığı tespit edilen Dzeko için acil ameliyatlık bir durumun olmadığı öğrenilmişti.

SON HALİNİ PAYLAŞTI: 'YAP HEP YA HİÇ'

Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı sakatlığı gözler önüne serdi.

Tecrübeli golcü paylaşımına "Ya hep ya hiç" notunu düştü.

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DZEKO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 43 maça çıkan Dzeko, 26 gole doğrudan katkı (19 gol - 7 asist) sağladı.