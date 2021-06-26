Burgas ve Overlord'un sahipleri Sanem Kahraman ile Duygu Fatura'dan Gazi Koşusu yorumları

Yarışseverlerin merakla beklediği Türk atçılığının derbisi kabul edilen Gazi Koşusu’nun 95’inci yarışı bugün saat 17.15’te başlayacak. Veliefendi Hipodromu’nun 2400 metrelik pistinde yarışacak olan 22 atın performansı merak edilirken Gazi’nin favorilerinden Burgas’ın sahibi Sanem Kahraman ve yarışın dikkat çeken atlarından Overlord’un sahibi Duygu Fatura Spor Arena’ya özel açıklamalar yaptı.

Burgas Atının sahibi Sanem Kahraman’ın açıklamaları;

Gazi’yi kazanmak için en önemli faktör size göre ne?

Karakter ve kan gerekli. Gazi’deki tüm atlar iyi durumda fakat biz de atımızda karakter görüyoruz. Burgas’taki gücü gördüğüm için kendimi şanslı hissediyorum.

Sert bir yarış geçebilir mi ?

Her yarışta sürprizler olabilir ama inşallah bugün bir sürpriz olmaz ve istediğimiz gibi biter.

Burgas’ın dışında başka favori atlar var, ne düşünüyorsunuz?

Biz atımıza çok güveniyoruz. Bizim favorimiz Burgas ve şu anki durumu çok iyi. Diğerlerine şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum.

Overlord Atının sahibi Duygu Fatura’nın açıklamaları;

Gazi’yi kazanma parametreleri nedir?

Atınızın Gazi koşusuna mesafe ve pist anlamında uyumlu olması gerekiyor. Buna uygun olmayan atlar Gazi’de çok yıpranır bu yüzden Gazi’ye uygun olan atlar bugün yer almalıdır.

Nasıl bir yarış bekliyorsunuz?

Öne çıkan favori atlar var ama sürpriz atların kazandığı yıllar oldu. Bugün zor bir yarış bizleri bekliyor. At sayısı fazla bu yüzden trafik olabiliyor, birisi zor kalkıyor birisi hızlı davranıyor hepsi birer parametre.

Diğer 21 atı tanımak sizin için kadar önemli?

Bir taktik savaşı var ama her zaman bundan galip çıkamayabiliyorsunuz. Jokeyin anlık karar vermesi gerekiyor onun yönetimi her şeyi bitirebilirler ya da sizi ümitlendirebiliyor.

Over Lord’dan bugün beklentiniz nedir?

Beklentimiz yüksek, inşallah her şey güzel olur.