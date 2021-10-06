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Burdur'da 23 yıl sonra milli maç heyecanı

#Ragbi#Burdur#Milli Maç
Burdurda 23 yıl sonra milli maç heyecanı

Burdur, 23 yıl sonra bir milli maça ev sahipliği yapacak.

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U-21 Futbol Milli Takımı'nın 21 Ocak 1998'de Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda Arnavutluk'la yaptığı ve 1-0 kazandığı özel maçtan 23 yıl sonra Mehmet Akif Ersoy Stadyumu bir milli maça ev sahipliği yapacak. Türkiye 15'li Ragbi Büyük Erkekler Milli Takımı, Avrupa 15'li Ragbi Konferans 2 Ligi Güney Grup Müsabakasında 9 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de Andorra Ragbi Milli Takımı ile karşılaşacak.

Maçın hazırlıklarını yaklaşık 10 gündür Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde sürdüren Türkiye 15'li Ragbi Büyük Erkekler Milli Takımı, çalışmalarını teknik direktör Cherokee Sylvain Ngue yönetiminde tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Burdurda 23 yıl sonra milli maç heyecanı

Burdur'da çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen teknik direktör Ngue, "Burdur halkına ve yöneticilerine çok teşekkür ederim. Burada olmaktan çok mutluyuz, çok rahatız. Biz milli takımız. Bayrak için savaşmak bizim için onur. 23 yıl sonra ilk defa Burdur'da milli maç oynamak bizim için daha çok gurur verici" dedi.

Cherokee Sylvain Ngue, şöyle devam etti:

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"2 yıldır pandemiden dolayı hiç bir şekilde oyun oynayamadık. Yarışmalara başladığımız için çok mutluyuz. Bu yıl bu yarışmalar için karışık bir takım yaptık. Türkiye'de yaşayan deneyimli yerli oyuncular, genç oyuncular, yurt dışında oynayan gurbetçi oyunculardan karışık bir takım yaptık. Her şeyden önce tesis ve imkanlar mükemmel. Oyuncuların sağlık durumları ve genel kondisyonları ile ilgili federasyon tüm imkanları sağlıyor. Antrenmanlar çok iyi geçiyor. Yüzde 70 olarak yarışmaya hazırız. Genç oyuncularımız var, fakat geldiğimiz durumda yüzde 70 olarak hazırız. Öncelikle ligdeki amacımız bir üst lig olan Konferans Ligi’ne yükselmek. Bir üst lige çıkmak istiyorsak bu ligde bütün maçlarımızı kazanmalıyız. Bunun için çalışıyoruz. Hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Burdurda 23 yıl sonra milli maç heyecanı

Kısa vadeli hedeflerinin bir üst lig olan Konferans Ligi'ne çıkmak olduğunu söyleyen Cherokee Sylvain Ngue, "Hedefimiz, orta vadede 3 yıl içerisinde konferans liginin bir üst ligi olan Trophy Ligi'ne yükselmek. Maksimum 10 yıl içerisinde de Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz. Avrupa'da da Türk vatandaşı olan çok yetenekli genç oyuncular var, Türkiye'de de yetenekli bir çok genç oyuncumuz var. Federasyonun da altyapı ile alakalı bir gelişim programı bulunuyor. Altyapı ile ilgili çalışmalar yapıyor. Bunlar bir araya geldiğinde 10 yıl içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız" diye konuştu.

Takım Kaptanı Yasin Bakar ise, "Maça hazırız, iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Her şey yolunda. İki sene önceki gibi Andorra'yı yeneceğimizi düşünüyorum. Şu an Türkiye'nin en iyi oyuncuları burada. Herkes formda. Fransa'da üst seviyelerde oynayan 3 arkadaşımız da kadroda. Maç için umutluyuz. Moraller çok iyi. Çok güzel bir yerde kamp yapıyoruz. Umarım 9 Ekim'de de stadyum dolu olursa iyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.

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Ragbi Milli Takımı Genel Koordinatörü Erkan Göral da, "Burdur'da başarılı bir kamp dönemi geçirdik. Cumartesi günü güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Teknik kadro ve oyuncular olarak sahadan güzel bir sonuçla ayrılacağız" diye konuştu.

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#Ragbi#Burdur#Milli Maç