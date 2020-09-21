Burcu Subatan, Balkan Şampiyonası’nda altın madalya kazandı

4-5 Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Atletizm U23 ve Büyükler Türkiye Şampiyonasında 3000 metre yarışlarında 9.17’lik derecesi ile kendisinin en iyi koşusunu yaparak ikinci olan Burcu Subatan böylece Romanya’da yapılan Balkan büyükler Atletizm Şampiyonası’na katılma hakkı elde etmişti. Balkan şampiyonasında da aynı başarıyı tekrarlayan Burcu Subatan, birinci olarak ülkemize altın madalya kazandırdı.

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