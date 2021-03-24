Burak Yılmaz'ın Türkiye-Hollanda maçında attığı gol olay oldu! Cristiano Ronaldo ile yarışıyor

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda oynadığı Hollanda maçında Burak Yılmaz'ın performansı dikkat çekti.

Mücadelenin 15 ve 34. dakikalarında sahneye çıkan Burak Yılmaz, Hollanda'ya karşı oynadığı üst üste 3 maçta da ağları sarsmış oldu.

Tecrübeli futbolcu, 2015 yılında oynanan ve 1-1 biten Hollanda maçında da A Milli Takım'ın tek golünü kaydetmişti. Burak Yılmaz, aynı yıl oynanan ve 3-0 kazanılan maçı da boş geçmemişti.

CRISTIANO RONALDO İLE YARIŞIYOR

Hollanda'ya 2 gol birden Atan Burak Yılmaz, 2000 senesinden bu yana Hollanda'ya en fazla gol atan iki oyuncudan biri oldu. Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo da bu süreçte Hollanda karşısında 4 gol kaydetti.

GOLÜ OLAY OLDU, CEZA SAHASI DIŞINDAN İLK KEZ...

Ayrıca tecrübeli futbolcu, 15. dakikada attığı golle A Milli Takım formasıyla ceza sahası dışından ilk golünü Hollanda'ya kaydetti.

Burak Yılmaz'ın sol ayağıyla attığı bu gol ve yıldız oyuncunun gösterdiği performans, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.







TAYLAN YEDEKLER ARASINDA

A Milli Takıma ilk kez davet edilen Taylan Antalyalı yedekler arasında forma şansı bekledi.

Ay-yıldızlı takım aday kadrosunda ilk kez yer alan Halil Akbunar ise maç kadrosunda yer almadı. Sakatlığı süren Merih Demiral, milli takıma bugün davet edilen Abdülkerim Bardakçı ile kaleci Gökhan Akkan da maç kadrosunda bulunmayan diğer isimler oldu.

OLİMPİYAT STADI'NDA MİLLİ HEYECAN

A Milli Futbol Takımı, 2 bin 779 gün sonra Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir karşılaşmaya çıktı.

Ay-yıldızlı ekip son olarak 14 Ağustos 2013'te Gana ile oynanan özel maçta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maça çıkmış ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Gana karşısında milli takımın golleri Burak Yılmaz ve Umut Bulut'tan gelmişti