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Spor Arena
Haber Giriş: 07.05.2021 - 16:47 | Son Güncelleme:

Burak Yılmaz'ın şov yaptığı maçta Lille, Lens'i 3-0 mağlup etti / Maç özeti

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Burak Yılmaz'ın şov yaptığı maçta Lille, Lens'i 3-0 mağlup etti / Maç özeti

Fransa Ligue 1'in 36. haftasında Lens'e konuk olan Lille, Burak Yılmaz'ın 2 gol atarak yıldızlaştığı maçta sahadan 3-0 galip ayrılarak son 2 haftaya lider girdi.

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  • Lens - Lille maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Lens - Lille maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Lens - Lille maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Lens - Lille maçından öne çıkan fotoğraflar
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Fransa'da Paris Saint-Germain'le şampiyonluk mücadelesi veren Lille, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in 11'de başladığı maçta Lens'i 3-0 yenerek deplasmandaki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. 

Maçta 4. dakikada penaltıdan attığı golle perdeyi açan Burak Yılmaz, 40. dakikada uzaklardan çektiği harika şutla skoru 2-0 yaptı.

Burak Yılmaz, Fransayı fethediyor Cristiano Ronaldo ve Moussa Sowdan sonra tek...
Burak Yılmaz, Fransa'yı fethediyor! Cristiano Ronaldo ve Moussa Sow'dan sonra tek...

Müsabakanın ikinci devresinde David'in attığı golle skoru 3-0'a getiren Lille, sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 79'a çıkardı ve 1 maç fazlasıyla PSG'nin 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. 

56 puanla 6. sırada kalan Lens'te Clement Michelin, 35. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Burak Yılmaz 20 gole katkı yaptı

75 dakika oyunda kalan 35 yaşındaki golcü yerini Yusuf Yazıcı'ya bırakırken ilk devrede attığı 2 golle Lille formasıyla ligdeki gol sayısını 15'e çıkardı.

5 de asisti bulunan milli golcü, Lille formasıyla toplamda 20 gole katkı yaparak takımının gol yükünü çekmeye devam etti.

Burak Yılmazın şov yaptığı maçta Lille, Lensi 3-0 mağlup etti / Maç özeti

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