Burak Yılmaz'ın Metz maçından sonraki paylaşımı olay oldu! Taraftar coştu...

Fransa Ligue 1 32. hafta mücadelesinde Lille, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle deplasmanda karşılaştığı Metz'i 2-0 mağlup etti ve puanını 69'a yükselterek liderliğini korudu.

Ligde bir maçı eksik Paris Saint Germain'in 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Lille'de bu galibiyetin ardından şampiyonluk inancı arttı ve milli golcümüz Burak Yılmaz'dan bu doğrultuda gelen paylaşım taraftarları coşturdu.

Metz maçının ardından kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Burak Yılmaz, ligin sona ermesine 6 hafta kalmasına göndermede bulunarak, "Son 6" mesajını paylaştı.

Burak Yılmaz'ın söz konusu şampiyonluk paylaşımı Lille taraftarları tarafından çok sevildi ve binlerce etkileşim aldı.