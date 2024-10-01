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Burak Yılmaz'ın Kayserispor karnesi: 22 maçta 3 galibiyet

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#Kayserispor#Burak Yılmaz#Süper Lig
Burak Yılmazın Kayserispor karnesi: 22 maçta 3 galibiyet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 11:27

Görevinden istifa ettiğini açıklayan Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı ekiple Trendyol Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşadı.

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Geçen sezonun 23. haftasındaki Antalyaspor maçı öncesi Kayserispor'un başına geçen Yılmaz, 6'sı bu sezon olmak üzere 22 lig müsabakasına çıktı.

Kayserispor, geçen sezon son 16 maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşarken bu sezon 3 puan alamadı.

Söz konusu 22 müsabakanın 9'unda sahadan yenik ayrılan Burak Yılmaz'ın ekibi, 10 karşılaşmada da rakipleriyle yenişemedi.

Kayseri ekibi, bu periyotta 27 gol atarken, kalesinde 37 gol gördü.

Son olarak ligin 7. haftasında dün konuk ettiği Beşiktaş'a 3-0 yenilen Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, maçın ardından görevi bıraktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon topladığı 3 puanla 17'nci sırada yer alıyor.

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#Kayserispor#Burak Yılmaz#Süper Lig

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