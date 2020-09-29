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Haber Giriş: 29.09.2020 - 10:11 | Son Güncelleme:

Burak Yılmaz'ın İstanbul hasreti! Lille'de ilk golünden sonra...

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Burak Yılmaz'ın İstanbul hasreti! Lille'de ilk golünden sonra...
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Fransa Ligi'nde ilk golünü atan Burak Yılmaz, soluğu İstanbul'da aldı...

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Burak Yılmaz, önceki gün soluğu İstanbul'da aldı. Yılmaz, eşi İstem Yılmaz ve çocuklarıyla bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Lille'in Nantes'ı 2-0 yendiği maçta Fransa'daki ilk golünü atan ve başarılı bir performans ortaya koyan Burak Yılmaz, verilen arayı fırsat bilip İstanbul'a geldi. 

Burak Yılmaz, önceki günde eski takımı Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'ın fotoğrafını paylaşmış ve kartal emojisi kullanmıştı.

Fransa kariyerine başarılı bir giriş yapan ve 1 gol, 1 asist ile mücadele eden Burak Yılmaz hakkında teknik direktörü Christophe Galtier'in de övgü dolu açıklamaları olmuştu. Galtier, Burak Yılmaz'ın performansından memnun olduğunu ve çift forvet oynamanın kendileri adına çok iyi iş yaptığını belirtmişti.

Burak Yılmazın İstanbul hasreti Lillede ilk golünden sonra...

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