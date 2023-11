Burak Yılmaz'ın flaş açıklamalarını Beşiktaş'ın efsanelerine sorduk: Teknik direktörlüğü bilmiyor! Bence çok yanlış

Haberin Devamı

Yeni sezona Beşiktaş;'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olarak başlayan Burak Yılmaz, tecrübeli teknik adam görevinden ayrılınca geçici olarak teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Saha kenarındaki ilk tecrübesinde takımın başında 6 maça çıkan Burak Yılmaz, geçen hafta görevinden ayrılmış ve Rıza Çalımbay takımın başına getirilmişti.

Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Attila Gökçe, dünkü köşe yazısında Burak Yılmaz ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Burak Yılmaz, Beşiktaş'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Attila Gökçe'nin yazısında ilgili bölümler şu şekilde:

Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş” dedi ve ekledi “Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum...

Bailly - Tayfur olayı

Anında tepki koymam hata olabilir. Ertesi gün de sorun giderildi. Barış sağlandı. Ama ben o günkü davranışımdan pişmanlık duymuyorum.

"Misafiri gelen yabancı oyuncu idmana çıkmıyordu"

Futbolcularda inanılmaz bir vurdumduymazlık dikkati çekiyordu. Ülkesinden misafiri gelmiş yabancı oyuncumuz, o gün idmana çıkmayıp kafetaryada oturabiliyordu. İsteksiz, gönülsüz çalışanlar da vardı.

"Keşke gelmeseydim"

Beşiktaş takımında beklemediğim tablolarla karşılaştım. Şenol Hocamızın gergin ve asabi halleri, oyuncularla ve bizimle konuşurken seçtiği üslup beni çok şaşırttı. Bu deneyleri de dağarcığımda saklayacağım. Ancak gücüme giden şeyler de var: Sayın Başkan’la konuşurken sıra para hesabına gelince Beşiktaş’la böyle bir alış verişe girmeyeceğimi söyledim. Ama Hırvat yardımcılarım için hak ettikleri ödemenin yapılmasını rica ettim. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Özetle içten içe ‘Keşke gelmeseydim’ diyorum ama, Beşiktaş’tan kaçamazdım.

Burak Yılmaz'ın açıklamalarını, Siyah-beyazlı kulüpte futbol oynamış efsane isimlere sorduk.

RECEP ÇETİN: ÖNEMLİ OLAN SORUNU TAKIMA ZARAR VERMEDEN ÇÖZMEK. BURAK’IN TECRÜBESİZLİĞİNE VERMEK LAZIM

Burak Yılmaz’ın bu açıklamaları Beşiktaş’ta görev yaparken söylemesi daha makul ve mantıklıydı. Şu anda söylediği her şey onun aleyhine. Madem bu olaylar vardı, bunları daha önce anlatmanız gerekirdi. Şimdi sen gittikten sonra bunları anlatıyorsan hiçbir anlam ifade etmiyor. Burak Yılmaz, bence büyük hata yapıyor. Bazen bazı şeyler vardır ve içeride kalması gerekir. Kalmadığı zaman onun sonuçlarına katlanmak gerekiyor. Burak Yılmaz’ın ayrıldıktan sonra söylediği şeyler hoş değil. Sen hem Beşiktaş’a hem de milli takıma hizmet etmiş iyi bir oyuncusun. Söylemler bazen yaptığın iyi şeylerin hepsini alıp götürebiliyor. Bu da hoş olmuyor yani. Bana göre bunlar Burak’a eksi olarak yazılıyor. Bazen sükûnet altındır, susmayı bilmek lazım. Bazen içeride çok şeyler olur ama önemli olan onları içinde tutabilmektir. Tutamadığınız konuların boyutları sizi aşmaya başladığı zaman altında ezilebiliyorsunuz. Ben olsam hiçbir şeye karışmaz, konuşmazdım. Kendimle beraber her şeyi alıp götürürdüm.

20 sene top oynadım, soyunma odalarında kavgasız bir maç bittiğini hiç hatırlamıyorum. Burak Yılmaz da mutlaka hatırlamıyordur ama duygusallığına bağlıyorum. Burak Yılmaz, henüz futbolu bırakmamış. Futbolcu olduğu için sıcak sıcağına soyunma odasına girdiğiniz zaman oradaki bazı hareketler sizi başka yöne çekebilir. Maç bittikten sonra oyuncuları karşına alıp konuşmalısın. Cezası neyse onu uygularsın. Devre arasında gidip de ‘oyuncu oyuncuyla tartıştığı için oyundan çıkarıyorum’ dediğiniz zaman orada işte biraz teknik adamlık devreye giriyor. Önemli olan sorunu kısa ve öz bir biçimde, takıma zarar vermeden çözmektir. O da tecrübeyle alakalıdır. Burak Yılmaz’ın tecrübesizliğine vermek lazım.

"CEVABI YÖNETİM VERMELİ"



Burak Yılmaz’ın yaptığı açıklamalarla ilgili yönetimin konuşması lazım. Bu kulübün bir başkanı ve yöneticisi var. Bunlar yer altına mı girdiler yani? Beşiktaş Kulübü, demek ki şu anda başkansız, yöneticisiz ve sahipsiz bir kulüp gibi. Bunların sorumlusu Burak Yılmaz değil, bu kulübü yönetenlerdir. Bunların cevabını onların vermesi gerekmektedir. Sorumlu ve sorunlu kulüp başkanı ve yöneticilerdir. Demek ki Beşiktaş Kulübüne layık değillermiş.

"BURAK YILMAZ TEKNİK DİREKTÖR DEĞİL, HOCA ADAYI! TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ BİLMİYOR"

Burak, bu kulüpte yüzde yüz teknik direktör olarak atanmış birisi değildi. Yönetimin atadığı, Şenol Hoca’dan kalan bir hocadır. Hoca da değil aslında, futbolu yeni bırakmış bir hoca adayı. Biraz daha olgunlaşınca daha net bir şekilde karar vereceğini ve olayları daha kararlı bir şekilde yorumlayacağını düşünüyorum. Beşiktaş Kulübü, Burak yokken de vardı, Burak varken de var olacak. Burak da gelip futbolcu olarak Beşiktaş’a hizmet etti ve gitti. Bizler de futbolcu olarak hizmet ettik. Hepimizin bir tarihi vardır ama sonuçta Beşiktaş’ın büyüklüğü hepimizden daha fazladır.

Burak Yılmaz, henüz teknik direktörlüğü bilmiyor. 20-25 tane farklı düşüncede ve kültürde insanlarla çalışıyorsunuz. Siz, oyuncular arasında ayrım yaptığınız zaman oyuncular size cephe alır. Bunlar doğru şeyler değildir. Bunlar tecrübeyle olabilecek bir şeydir. Burak Yılmaz da bunları tecrübe etti. Oyuncularla düzeni ve iletişimi iyi sağlayan teknik adamlar, zaten başarıyı götürüyorlar. Günümüz futbolunda oyuncuya dayalı bir düzen var. Oyuncular sizi istemiyorsa zaten çok çabuk bir şekilde takımdan gidiyorsunuz. Oyuncularla diyaloğunuz iyiyse ve karşılıklı olarak saygı varsa başarılı bir takımınız vardır.

KADİR AKBULUT: BU KADAR FUTBOL BİRİKİMİ OLAN BİR İNSANIN ACEMİCE HAREKET ETMEMESİ GEREKİYOR

Burak Yılmaz’ın ilk önce soyunma odasındaki olayı iyi yönetmesi lazımdı. Bence soyunma odasında bir yönetim eksikliği olmuş. Soyunma odasındaki olayı açıklaması yanlıştı. Bu olayı o noktalara taşımadan çözmesi gerekiyordu. Bunlar her camiada yaşanan, antrenmanda ve maçlarda da olan durumlar. Burak Yılmaz’ın burada krizi iyi yönetmesi lazımdı, tabii biraz tecrübesiz. Bence orada bir eksikliği oldu. Aboubakar’ın 4 aylık alacağıyla ilgili iddialar yönetimi bağlar, Burak Yılmaz’ı değil. Burak Yılmaz’ın, “Keşke gelmeseydim” demesiyle ilgili olarak, keşkelere yer yok artık. Zamanında verecekti o kararı. Geriye dönmenin alemi yok yani. Burak Yılmaz’ın hemen bütün konuşmaları kesip işine bakması lazım. Burak Yılmaz, çok tecrübeli bir oyuncuydu. Tecrübesini antrenörlüğe de yansıtmalı. Defalarca çok değişik antrenörlerle çalıştı. Çok tecrübe kazandı ve uluslararası arenada top oynadı. Bu derece gündemde kalmadan yoluna bakması lazım. Çok tecrübesiz sayılmaz aslında. Çünkü çok deneyimli antrenörlerle çalıştı. Futbolculuk dönemini başarılı bir şekilde geçirdi. Antrenörlük deneyimi ne olursa olsun bu kadar futbol birikimi olan bir insanın acemi hareket etmemesi gerekiyor. Bir an önce kendini toparlayıp işine adapte olması gerekiyor. Burak Yılmaz, artık geriye bakmadan kendine yeni bir yol çizmeli. Takımdan ayrıldığı için artık çok özel şeyleri gündeme getirmemesi lazım. Her antrenör çok değişik kulüplerde çalışır. Çalıştığı kulübün ve futbolcunun arkasından konuşmaya hiç gerek yok. Yaşanmış ve bitmiş olaylar. Bundan ders alabiliyorsa eğer ders alması lazım. Bunlar bize ters gelen ve uymayan konular. Olumsuz şeyleri gündeme getirip gündemde çok kalmamak gerekiyor.

RAHİM ZAFER: BEŞİKTAŞLILARIN HER ZAMAN BİR DURUŞU VARDIR. BURAK HOCA, GALİBA BU DEĞERLERİ ÖZÜMSEYEMEMİŞ

Bu tip olaylar zaman zaman futbol kulüplerinde oluyor. Orada yaşanan orada kalır ve dışarıya taşınmaz. Çünkü orası özel bir soyunma odasıdır. Orası bir aile ve yuvadır. Sonrasında aile içinde bu problemler çözülür. Tabii bu problem soyunma odasında büyüdü ve bunu doğru yönetemedi. Antalyaspor maçında takımın en değerli ve önemli oyuncusunu oyundan alarak yanlış bir hareket yaptı. Beşiktaş’ın 3 puanı gitti. Burak Yılmaz’ın bu krizi iyi yönetemediğini düşünüyorum. Taraftarlar tarafından da hiç tasvip edilmeyen açıklamalar yaptı. Burak Yılmaz’ın takımı bıraktıktan sonra Şenol Hoca hakkında konuşması ve içeride olan şeyleri basına yansıtması bana göre çok yanlış. Bir yerde çalışıyorsanız orası artık sizin yuvanız ve ekmeğini yediğiniz yerdir. Orada olan olaylar artık orada kalır. Hangi takıma gidip teknik direktörlük yapsanız da orada yaşanılan olaylar ve problemler orada kalır, hiçbir şekilde dışarı taşınmaz. Beşiktaş’ın değerleri vardır. Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte, yardımcı antrenör ve sonradan böyle bir sorumluluk verilerek teknik direktör olmak çok büyük bir onurdur. Verilen bu saygıya ve onura maalesef Burak Hoca ihanet etmiştir. Burak Hoca, bana göre konuştukça baştan sona kadar batıyor. Konuştuğu ve yaptığı şeyler hiçbir Beşiktaşlının tasvip etmeyeceği şeyler. Başkanından eski futbolcularına kadar Beşiktaşlıların her zaman bir duruşu vardır. Burak Hoca, galiba bu değerleri özümseyememiş. Bu açıklamalar tamamen Burak Hoca’nın bilinçsizce söylenmiş sözleridir. Kulüp, Aboubakar’ın sakatlıktan dolayı oynamadığına yönelik zaten açıklama yaptı. Beşiktaş Kulübü’nde kimsenin parası kalmaz. Hem kulübü hem de Aboubakar’ı zan altında bırakarak çok yanlış demeçler veriyor.