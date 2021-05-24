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Futbol
Haber Giriş: 24.05.2021 - 08:48 | Son Güncelleme:

Şampiyonluk sonrası Burak Yılmaz'ın duygusal anları! "Anneciğim bak..."

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Fransa'da Lille'in elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, Angers maçının ardından ailesini aradı ve sevincini onlarla paylaştı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, şampiyonluğa ulaştıkları Angers maçının ardından ailesini aradı.

Annesiyle sahada görüntülü konuşan deneyimli golcü, duygusal anlar yaşandı. Burak Yılmaz, "Annecim, şampiyon olduk. (Christoph Galtier'yi göstererek) Anne bak hocam. Çok iyi oldu anne. Şampiyonuz! Canım, güzel ülkeme bu şampiyonluk armağan olsun. Babam nerede? Hadi öpüyorum." dedi.

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MAÇTAN SONRA NELER DEDİ?

Fransa Lig 1'i 83 puanla şampiyon olarak tamamlayan Lille'de, milli yıldızımız Burak Yılmaz, şampiyonluk ile ilgili Angers ile oynadıkları maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz, "Çok gururluyuz. Fransa'da şampiyon olduk. Bizim için farklı bir duygu. Bütün ülkeme, canım ülkeme selam olsun. Bize "Bizim Çocuklar" dediniz. Desteklerinizi ve dualarınızı esirgemediniz. Biz buradaki görevimizin farkındaydık. Çok şükür ki mahcup olmadık" ifadelerini kullandı.

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