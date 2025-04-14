Fenerbahçe sözleri Burak Yılmaz’ı çılgına çevirdi: 'Ne demek istiyorsun lan sen!'

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kayserispor mağlubiyeti sonrası bir taraftarın Fenerbahçe sözlerine tepki gösterdi.

Son haftalarda çıkış yakalayan Kayserispor, Süper Lig’in 31. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 36'ya yükselten sarı-kırmızılı takım, altın değerinde galibiyet aldı.

Ev sahibi ekibin golünü 76. dakikada Cardoso kaydetti. 61'inci dakikada Kasımpaşa'da Mamadou Fall'ı ceza sahasına girmeden son anda faulle durduran Majid Hosseini, bariz gol şansı nedeniyle doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı. Kasımpaşa ise bu sonuçla 39 puanda kaldı.

BURAK YILMAZ ÇILDIRDI: NASIL KONUŞUYORSUN LAN SEN?

Galibiyet sonrası takım şehirden ayrılmak için havalimanına gitti. Bir taraftarın 'Fenerbahçe’ye her seferinde yatıyorsunuz!' sözleri teknik direktör Burak Yılmaz'ı çıldırttı. Taraftara bağıran Yılmaz, "Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ne demek istiyorsun lan? Yürü lan." ifadelerini kullandı.

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Bunun üzerine taraftar, 'Oynamıyorsunuz' ifadesini kullandı. Çevresindekiler Burak Yılmaz'ı sakinleştirmekte zorlandı.

Kasımpaşa'nın başında Ocak sonunda geçen Burak Yılmaz 16 maça çıktı. Yılmaz bu maçlardan 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle ayrıldı.