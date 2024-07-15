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Burak Yılmaz'dan tepki: Çok ayıp etmişler

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#Burak Yılmaz#Süper Lig#Kayserispor
Burak Yılmazdan tepki: Çok ayıp etmişler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 22:50

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, hazırlık maçında Samsunspor'a 3-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından konuştu. Burak Yılmaz, “Kayserispor’un hedefi her zaman her çıktığı maçı kazanmak. Transfer yasağımız kalkarsa çok mutlu olurum. Açılmazsa da yapacağımız bir şey yok” dedi.

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Kayserispor, yeni sezon öncesi Samsunspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Kayserispor kulüp tesislerinde oynanan müsabakayı, Samsunspor 3-1’lik skorla kazandı.

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, “Bu maçta 2-3 tane 16 yaşındaki sporcularımız da sahadaydı. Biz herkesi 45 dakika da olsa kullanmaya çalıştık. Hazır değiliz ama ilk hazırlık maçımız. Çok ağır antrenmanlar yapıyoruz, sporcularımız çok yorgun. Ama ne olursa olsun biz kaybetmek istemiyoruz. Bizim kazanma alışkanlığımızı hazırlık maçlarıyla başlatmamız gerekiyor. Bunu ölçü olarak almıyoruz ama kaybetmek üzücü. Sayın başkanımız ve yöneticilerimiz transfer yasağı konusunda uğraşıyorlar. Ben o konudaki düşüncemi geçen hafta söyledim. Transfer tahtası açılırsa çok mutlu oluruz. Açılmazsa da bu şekilde devam edeceğiz. Sezon açılışındaki röportajda ‘hedefimiz ligde kalmak’ gibi bir şey demedim. Çok ayıp etmişler. Ben öyle bir şey demedim. Sadece ‘Bu bulunduğumuz yerin altına düşmek istemiyoruz’ dedim. Ben bunu yine tekrarlıyorum. Kayserispor’un hedefi her zaman her çıktığı maçı kazanmak. İyi yerlerde oynamak, taraftarına ve bu güzel şehre iyi futbol izletmek. Transfer yasağımız kalkarsa çok mutlu olurum. Açılmazsa da yapacağımız bir şey yok” ifadelerinin kullandı. 

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#Burak Yılmaz#Süper Lig#Kayserispor

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