Burak Yılmaz'dan şampiyonluk paylaşımı! Fransa bunu konuşuyor...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, 34. haftada oynanan Lyon maçındaki epik performansıyla şampiyonluk fitilini ateşledi.

Parc Olympique Lyon'da oynanan mücadelede takımı 2-0 gerideyken sahneye çıkan Burak Yılmaz, attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle 3-2'lik galibiyetin mimarı oldu. Burak Yılmaz'ın önderliğinde muhteşem bir geri dönüşe imza atan Lille, puanını 73'e yükseltti ve liderlik koltuğunu PSG'den devraldı.

MAÇTAN SONRA ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMI

Fransa'da kahraman ilan edilen Burak Yılmaz, Lyon maçının ardından kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şampiyonluk ateşini yaktı. Ligde şampiyonluk için son 4 maç kalmasına işaret eden tecrübeli oyuncu, söz konusu paylaşımına, "Son 4 İnşallah" notunu düştü.

Deneyimli oyuncunun söz konusu paylaşımı kısa süre içerisinde onbinlerce etkileşim aldı.