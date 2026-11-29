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Süper Lig'de Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, taraftarların yaptığı 'istifa' tezhüratları hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Burak Yılmaz'ın sözleri;

Bu takımı çok iyi yerlere getirebileceğime inanıyorum. Ben gitmiyorum, buradayım. Hayatımda hiçbir zaman vazgeçmedim.

HİÇ YAKIŞMADI

Kocaelispor taraftarlarıyla birlikte 'Burak Yılmaz istifa' diye bağırmak bir insanın onurunu, gururunu kırar. Ben başkanımızın vizyonu ve kendi hedeflerimle buraya geldim. Ama sanki birilerinin kuyusunu kazmışım gibi hareketler hiç yakışmadı.

ÇOK KIRILDIM

Ben çok kırıldım. Kocaelispor taraftarlarına da helal olsun, böyle bir şey yaptılar. Düşmez kalkmaz bir Allah var, hep beraber göreceğiz.