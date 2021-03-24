Burak Yılmaz'dan esprili Ronaldo yanıtı! "Beni övmek için..."
A Milli Takım'ın Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği maçta hat-trick yapan Burak Yılmaz, Cristiano Ronaldo'yu geçerek Hollanda'ya son 21 yılda en fazla gol atan oyuncu olurken karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Muhabirin, "Hollanda'ya 5 gol atarak 4 gol atan Ronaldo'yu geçtin" sözlerine Burak Yılmaz, "Ağabey, siz de beni övmek için sürekli bir istatistik çıkarıyorsunuz" şeklinde esprili bir yanıt verdi.
Güzel bir maç olduğunu belirten Burak, "Önce hocama, sonra takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Güzel geceydi. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bu güzel takıma her şey yakışıyor. Avrupa Şampiyonası'na tarih yazarak giden biziz ama Uluslar Ligi'nde küme düşen de biziz. Milli maç bizi birbirimize bağlıyor. Bunun bilincindeydik. 3 ay sonra kamp oldu, severek özlemiş olarak geldik. gurur verici bir olay." diye konuştu.
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