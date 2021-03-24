MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBurak Yılmaz'dan esprili Ronaldo yanıtı! "Beni övmek için..."
GeriFutbol Burak Yılmaz'dan esprili Ronaldo yanıtı! "Beni övmek için..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 24.03.2021 - 22:27 | Son Güncelleme:

Burak Yılmaz'dan esprili Ronaldo yanıtı! "Beni övmek için..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burak Yılmaz'dan esprili Ronaldo yanıtı! "Beni övmek için..."

A Milli Takım'ın Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği maçta hat-trick yapan Burak Yılmaz, Cristiano Ronaldo'yu geçerek Hollanda'ya son 21 yılda en fazla gol atan oyuncu olurken karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Muhabirin, "Hollanda'ya 5 gol atarak 4 gol atan Ronaldo'yu geçtin" sözlerine Burak Yılmaz, "Ağabey, siz de beni övmek için sürekli bir istatistik çıkarıyorsunuz" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Güzel bir maç olduğunu belirten Burak, "Önce hocama, sonra takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Güzel geceydi. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bu güzel takıma her şey yakışıyor. Avrupa Şampiyonası'na tarih yazarak giden biziz ama Uluslar Ligi'nde küme düşen de biziz. Milli maç bizi birbirimize bağlıyor. Bunun bilincindeydik. 3 ay sonra kamp oldu, severek özlemiş olarak geldik. gurur verici bir olay." diye konuştu.

Burak Yılmazın Türkiye-Hollanda maçında attığı gol olay oldu Cristiano Ronaldoyu geride bıraktı
Burak Yılmaz'ın Türkiye-Hollanda maçında attığı gol olay oldu! Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı
Türkiye 4-2 Hollanda (Maçın özeti ve golleri)
Türkiye 4-2 Hollanda (Maçın özeti ve golleri)

Burak Yılmazdan esprili Ronaldo yanıtı Beni övmek için...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi