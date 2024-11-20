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Burak Yılmaz'dan eleştirilere cevap! 'Bir defaya mahsustu, bunlar sosyal medya kötülüğü'

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#Burak Yılmaz#Milli Takım#Sosyal Medya
Burak Yılmazdan eleştirilere cevap Bir defaya mahsustu, bunlar sosyal medya kötülüğü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 15:40

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Burak Yılmaz geçtiğimiz dönemde asla spor yorumculuğu yapmam dediği ve ardından A Milli Takım'ın maçı sonrası bir televizyon programına konuk olup değerlendirmelerde bulunmasının ardından sosyal medyada viral oldu.

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Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Lille'de gösterdiği performansla hafızalara kazınan, Milli formayla da 31 kez fileleri havalandıran eski futbolcu Burak Yılmaz yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Geçtiğimiz dönemlerde katıldığı bir programda 'Ben asla yorumculuk yapmam, yapamam. Ben asla futbolcu kardeşlerime sallamam' ifadelerini kullanan BuraK Yılmaz, A Milli Takım'ın maçlarının ardından bir televizyon programına konuk olmuştu.

Sosyal medyada Burak Yılmaz için 'Sözünde durmadı', 'Hani yorumculuk yapmayacaktı' gibi eleştiriler dolaşmaya başladı.

'BİR DEFAYA MAHSUSTU'

Bu eleştirilere yanıt veren eski futbolcu ve günümüzde teknik direktörlük yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ben hiç spor yorumculuğu yapmadım. Bir maç ile alakalı, çok sevdiğim bir abimin istediğini kıramadığım için yaptık. 'Oyunculara da sallamam, hiç bir zaman spor yorumluğu yapmam' dedim. Sallamadım da zaten. 60'dan sonra bir oyuncunun düştüğünü söyledim. Kötü niyetli insanlar böyle söylüyor. Çok da umurumda değil. Zaten orada sallamıyorum, yorumculuk da yapmıyorum. Bir defaya mahsustu. Sosyal medya kötülüğü. Benim çok umurumda değil"

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#Burak Yılmaz#Milli Takım#Sosyal Medya

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