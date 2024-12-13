Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Karam Tayfa ve Fatih Terim itirafı

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Son olarak Süper Lig ekibi Kayserispor'u çalıştıran eski milli futbolcu Burak Yılmaz, L1 Üçgen Youtube kanalına dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"KARAM TAYFA İLE GÖRÜŞEMÜYORUZ, GÖRÜŞEMEYECEĞİZ"

Arda Turan, Selçuk İnan, Caner Erkin ve kendisinden oluşan 'Karam Tayfa' ile bir araya gelmemelerine ilişkin soruyu yanıtlayan Burak Yılmaz; "Karam Tayfa'yla görüşmememizin sebebi olarak prim olaylarının da etkisi vardır, aramızda bir şey de olmuş olabilir, çok yoğun olduğumuz için de olabilir. Biz birbirimizi çok seven, çok değerli arkadaşlarız. Birbirimizin başına bir şey gelse yine ilk biz koşarız, ilk biz gideriz. Hiçbir zaman iyi gün dostu olmadık. Biz genelde kötü günde birlikte oluyoruz. Birimizin başına kötü bir şey geldi mi ne yazık ki diğerimiz de ona dahil olup o kötülüğü biz de çekiyoruz üstümüze. Karam Tayfa'da herkesi çok severim. Çok fazla görüşemiyoruz, öyle zannediyorum ki çok fazla da görüşememeye devam edeceğiz." dedi.

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"FATİH TERİM'İN O FOTOĞRAFINA KIRGINIM"

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kendisi yerdeyken Fatih Terim'in güldüğü fotoğrafla ilgili soruya yanıt veren Yılmaz; "Tabii ki de kırıldım. Böyle bir fotoğrafa ve olaya herkes kırılır. Ama kırılıp kırılmamamın bir önemi yok. O olayın gerçekleşmesinin bir önemi var. Benim hayatımda beraber yol yürüdüğüm, savaştığım insanlar var. Hiçbir zaman onlara böyle bir hareket yapmam. Karam tayfa ile görüşemiyoruz ama onların çok mutlu olmasını istiyorum. Beraber yol yürüdüğüm insanlara hiçbir zaman böyle bir harekette bulunmam. Ben olsam öyle bir gülüş yapmazdım." diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'I ÇALIŞTIRDIĞI İÇİN PİŞMAN MI?

Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmadım. 6 maçlık geçici bir süre orada birinin bulunması gerekiyordu ve beni tercih ettiler. Pişman mıyım? Evet! Bazen hayır da demek gerekiyor. Beşiktaş'ı ve Ahmet Nur Çebi'yi yalnız bırakamadım.

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GALATASARAY'I ÇALIŞTIRIR MI?

Tabii ki Galatasaray'da hocalık yapmak isterim ama önce orayı hak etmem lazım. İnşallah neden olmasın. Hayalim ve hedeflerimden bir tanesi orası.

KİM ŞAMPİYON OLUR?

Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Bunu Galatasaray'ı tuttuğum için ya da Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u es geçtiğim için değil. Çok ciddi bir fark var arada. Fenerbahçe geliyor ama oyun olarak bazı şeyleri oturtamadılar.